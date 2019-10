El teatre amateur local diversifica els escenaris per guanyar públic

L'Espai Plana de l'Om i la sala gòtica de la Seu s'afegeixen enguany a la sala Els Carlins com a escenaris per a les obres de teatre amateur que la Coordinadora de la Catalunya Central de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya selecciona perquè es puguin representar en l'aparador que els ofereix la Fira Mediterrània. La diversificació d'espais respon a la voluntat de guanyar públic. L'any passat les funcions van aplegar més de 400 espectadors.

Quan l'únic escenari del teatre amateur local era Els Carlins, que enguany lluirà la sala renovada, s'havien de fer funcions als matins, que no eren tan concorregudes com les de tarda. Amb més espais en joc, es poden tenir les escenografies a punt per oferir les obres encadenades. Francesc Parcerisas, responsable de la Coordinadora de la Catalunya Central, està «molt content» de la relació amb el nou director artístic de la Mediterrània, Jordi Fosas, per tal de donar continuïtat a «una col·laboració que dona visibilitat a la nostra feina». D'altra banda, amb aquestes representacions, així com amb les de l'off de l'Espai Xarxa Alcover (circuit teatral en català que uneix les Illes Balears, Catalunya, Andorra, la Franja de Ponent i el País Valencià), la fira es nodeix de teatre, un gènere artístic poc present a la programació.

En la quarta edició de la Mostra de Grups Amateurs de Teatre de la Catalunya Central hi participaran grups que ja s'han mostrat per la Mediterrània (A.T.C. de Castellbell i el Vilar, Paranys de Sant Joan de Vilatorrada i ACR de Fals) i altres que s'hi estrenen: Deixalles81 de Sant Feliu de Codines (que sí que ha actuat al car-rer del Balç pel Dia Mundial del Teatre) i Grup d'Amics del Teatre d'Ullastrell, que és una de les incorporacions de la Coordinadora de la Catalunya Central, juntament amb l'Agrupació Teatral Calafina i el Grup de Teatre de Castellterçol. Actualment l'entitat, fundada fa una trentena d'anys, és formada per més de 20 grups, que s'hi adhereixen per afinitat i per les activitats que s'organitzen.