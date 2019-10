La Mediterrània reforça el seu paper com a mercat estratègic de la cultura d'arrel

El director artístic de la Mediter-rània, Jordi Fosas, que ocupa el càr-rec des del mes de març passat, va citar la xifra de més de mig miler de reunions ràpides que s'han celebrat aquests dies a la llotja professional per exemplificar la voluntat del certamen de «donar musculatura al sector de la cultura d'arrel». L'olotí va fer aquesta valoració ahir al migdia i va assegurar que «l'objectiu és consolidar la fira com el mercat estratègic d'arrel». Des de l'Ajuntament i la Generalitat també es va mostrar satisfacció pel desenvolupament de la 22a edició, que va acabar anit amb l'espectacle de cloenda de la plaça Major.

«Volem que els espectacles que treballen l'arrel des de la contemporaneïtat no es contractin només en els cicles de folk sinó també en les programacions habituals. En aquest sentit, la Mediterrània ha de ser un hub artístic», va apuntar Fosas, que també va destacar la xifra rècord de 1.185 professionals -de 641 entitats- acreditats.

D'aquests, 887 són catalans, 114 de l'Estat i 184 forans. Un ampli contingent procedent de 40 països diferents, entre els quals l'Uzbekistan i Cuba per primer cop. França i Itàlia són els països més representats entre els estrangers.



De l'arrel al present

En el vessant artístic, Fosas va fer esment d'una de les idees que més ha repetit des que va assumir la direcció de la fira: «L'arrel ens ha de parlar del present i ha d'abordar els reptes que la societat planteja. En un món globalitzat, treballar des de l'arrel i la identitat dona a la fira un element diferencial».

En aquest sentit, Fosas va valorar molt positivament que «en les jornades La perspectiva de gènere a escena hi van prendre part 216 persones». La qüestió de gènere ha estat un dels eixos de la fira i el director va afegir que «ens creiem aquesta arrel desacomplexada».

Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural, va reiterar el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la Mediterrània, tal com divendres va explicitar la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, en conversa amb aquest diari. Blasco també va tenir unes paraules per agrair la feina feta per David Ibáñez, que a final de l'any passat va tancar una etapa de set edicions com a director de la fira.



Una Taverna concorreguda

Un altre dels aspectes ben valorats per l'organització de la Mediterrània és l'acollida que ha tingut la Taverna Cervesa Guineu, on s'han celebrat concerts d'entrada gratuïta. Durant tota la fira, l'espai conjunt del pati del Casino -amb l'espai gastronòmic a l'aire lliure- ha gaudit d'un molt bon ambient, i en concret dissabte a la nit es va registrar una notable afluència d'espectadors coincidint amb l'actuació del grup Germà Negre. També ha tingut una acollida destacada la programació de l'Anònima.

Pel que fa als espectacles de sala, l'ocupació dels muntatges de pagament ha estat del 79 %, amb 7.837 entrades venudes. Fins a 19 funcions han exhaurit els tiquets, entre les quals muntatges de gran format celebrats al Kursaal com la inauguració amb Sol Picó i el concert d'Obeses.