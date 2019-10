Amics de l'Art Romànic del Bages ajornen la conferència del curs de cultura medieval de divendres

Els Amics de l'Art Romànic del Bages han ajornat la conferència del Curs de Cultura Medieval "Avís d'atac! Comunicació sonora entre torres i castells" a càrrec de la historiadora Laura de Castellet, que s'havia de celebrar aquest divendres. Com explica l'entitat en un comunicat, "davant la situació que està vivint el nostre país, rebutgem la sentència del Tribunal Suprem Espanyol, que ha condemnat a diferents penes de presó als nostres polítics catalans i a les nostres polítiques catalanes. Per aquest motiu ens adherim a la vaga general convocada per al proper divendres dia 18 d'octubre de 2019 i en conseqüència la conferència queda ajornada". L'entitat comunicarà properament la nova data de la xerrada.