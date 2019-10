Els premis Ondas distingeixen Berto Romero i Rosalía

La 66a edició dels Premis Ondas ha distingit l'humorista cardoní Berto Romero pel programa 'Nadie Sabe Nada' que comparteix amb Andreu Buenafuente a la SER per la millor idea radiofònica. També ha estat premiada la sesrovirenca Rosalía, com a fenomen musical de l'any. "Segurament, aquest últim és el premi més fàcil de decidir per l'indiscutible èxit que ha tingut en poc temps, molt meritori tenint en compte que no és un gènere fàcil", s'ha precisat des del jurat. La gala de lliurament dels guardons tindrà lloc el 14 novembre al Liceu.

L''Hoy por hoy' de Pepa Bueno ha estat escollit millor programa de ràdio, Carlos Herrera com el millor presentador, els 'Salvados' en què Jordi Évole va entrevistar el president veneçolà Nicolás Maduro i el papa Francesc com a millor programa d'actualitat i 'La Resistencia' de David Broncano com a millor programa televisiu d'entreteniment.

Els Ondas també han distingit amb la millor programació especial 'Más de uno. Especial día mundial de la radio' de Carlos Alsina a Onda Cero. El guardó a la trajectòria musical ha distingit a títol pòstum Camilo Sexto, mort el setembre passat, mentre que el de millor comunicació musical ha distingit Vanesa Martín.

Quant al millor intèrpret femenina en ficció televisiva, els Ondas han distingit el paper de Candela Penya a 'Hierro' de Movistar+, una sèrie que s'ha endut ex aequo el guardó a millor sèrie espanyola amb 'Arde Madrid'. Miguel Ángel Silvestre s'ha emportat la mateixa distinció a millor actor per 'En el corredor de la muerte' de la mateixa productora.

Paral·lelament, el premi a millor presentadora el comparteixen Alejandra Andrade de Cuatro i Paloma del Río de TVE i Carlos Franganillo –també de TVE- el de millor presentador.