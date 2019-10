La història gràfica de la Manresa del 1960 al 1990 arriba als quioscos en un nou «L'Abans»

Fa divuit anys, el 2001, la periodista i historiadora manresana Gal·la Garcia Casarramona i l'editorial Efadós engegaven un projecte per fascicles titulat L'Abans de Manresa. Recull gràfic 1876-1965, que es traduiria en un llibre, exhaurit de fa anys, amb més d'un miler d'imatges i 666 pàgines. El tàndem Garcia-Efadós ha reprès la col·laboració per tornar a portar al quiosc un nou volum sobre la història gràfica de Manresa. Una continuació centrada ara en les dècades del 60 al 90 del segle passa. L'Abans Manresa. Recull gràfic 1960-1990 tindrà un miler de fotografies en 824 pàgines. L'obra la coordina Garcia i hi participen diferents autors de la ciutat, a més de l'historiador Jordi Bonvehí, que exerceix de documentalista i signa els peus de fotografia. Efadós l'edita amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, l'Arxiu Comarcal del Bages (ACBG) i Regió7. El pròleg el signa el director d'aquest diari, Marc Marcè.



Fascicles col·leccionables

Com l'anterior, aquest nou volum s'editarà en fascicles col·leccionables de periodicitat setmanal al llarg de 50 lliuraments, més el de presentació, però, a diferència del primer, es plantejarà amb una estructura repartida en set capítols temàtics. L'obra és eminentment gràfica però cada capítol conté una introducció signada per un estudiós de la ciutat. Per exemple, l'arxiver Marc Torras s'encarrega del primer capítol, «Festes i Tradicions». I, precisament, la imatge de la portada del volum fa referència a aquesta temàtica, amb una fotografia del juny del 1988 que recrea l'Avalot de les Faves entre els Favets i els Tremendos a la plaça Major.

A «Festes i Tradicions» el seguirà «Carrers i Barri» (amb text introductori de Francesc Comas), «Política i Institucions» (Jordi Sardans); «Cultura» (Gal·la Garcia); «Lleure i Esports» (Marta González); «Treball i Empresa» (Lluís Virós), i es clourà amb «Educació» (Jaume Serra). El volum també inclourà la col·laboració puntual, explica Garcia, «d'especialistes en camps concrets» per emmarcar imatges, detalls o històries determinades. Una de les peculiaritats d'aquest projecte és, com expliquen Garcia i Bonvehí, que «és una obra viva: la recerca d'imatges continua oberta» i amb una crida especialment adreçada a particulars i entitats de la ciutat a cedir, si així ho volen, fotografies relacionades amb les temàtiques d'aquest període històric.



Un àlbum col·lectiu

La intenció seria, remarca la coordinadora de l'obra, acabar elaborant «un àlbum col·lectiu de la ciutat» que expliqui gràficament uns anys en què es va passar «del blanc i negre dels seixanta al color dels vuitanta». No és, remarca Garcia, «una obra d'autocomplaença sinó un volum que presenta i contextualitza la ciutat que hi havia; no ens la inventem». I com era aquella Manresa? «Una ciutat molt activa, en especial durant els anys 80, quan es viu una gran efervescència». Els primers anys del llibre transcorren «en una dictadura, en un ambient de repressió, i quan arriba la democràcia, tot i les dificultats, emergeixen les ganes de fer: neixen moltes associacions, esclata la fotografia amateur i els fotògrafs locals». Una ciutat reconeixible però que també, en certs aspectes, o bé «s'ha transformat o bé ha desaparegut». A hores d'ara, les imatges recollides (calculen que en recopilaran entre 3.000 i 4.000) provenen, sobretot, de fons concrets, com el de l'ACBG o el d'aquest diari, i de fotògrafs professionals o amateurs de la ciutat. El volum, com diu Bonvehí, va dirigit a «qualsevol que tingui interès en la ciutat».



Com adquirir «L'Abans»?

El divendres 25 d'octubre, els lectors podran adquirir, gratuïtament, les cobertes i el fascicle de presentació en quioscos, papereries i llibreries de la ciutat. I a partir del divendres següent ja es posarà a la venda el primer fascicle, a 3,10 euros (un preu que no variarà), i així cada divendres, de manera ininterrompuda, al llarg d'un any.