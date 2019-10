La meitat de la nova programació al teatre de Berga té finalitat solidària

Amb quatre espectacles amb finalitats solidàries i amb la combinació de muntatges de compa-nyies professionals amb els de companyies locals com la jove La Closca, pensats «per potenciar el talent que tenim a casa», el Teatre Municipal de Berga reprèn la programació fins al desembre amb vuit propostes. La intenció, subratllava la regidora de Cultura, Roser Valverde, ha estat confegir «una programació per a tots els públics que combini música i teatre en diversos formats per omplir el Teatre Municipal durant tres mesos» després de l'inici de la temporada «amb tres propostes de molta qualitat de La Farsa».

En aquest sentit, la regidora destacava que més enllà dels espectacles programats directament des de la regidoria de Cultura, s'han afegit al cicle concerts solidaris com el del passat cap de setmana o el d'aquest diumenge amb el Quartet Mèlt -vegeu desglossat- amb l'objectiu de fer-ne la màxima difusió i d'oferir un cartell «més complet». Segons Valverde, «les propostes són molt variades i tothom hi pot trobar el seu lloc». Una de les novetats és la programació d'un concert de música clàssica, que serà gratuït, amb l'orquestra A4 Cordes de Sant Boi de Llobregat, que està de gira i que actuarà el 2 de novembre amb un programa que inclourà peces Fauré, Bach o Tchaikovsky i bandes sonores de pel·lícules com Cinema Paradiso o La La Land.



Talent de casa

La música continuarà l'1 de desembre, amb la reposició de la cantata Queralt! Un petit musical interpretada per l'alumnat de l'Escola Municipal de Música de Berga i del Conservatori de Música dels Pirineus sota la direcció musical i teatral de Robert Agustina i Xavier Gonzàlez Costa. La cantata es va crear amb motiu del centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt l'any 2016. Abans, el 17 de novembre, hi haurà una doble proposta de teatre i cinema a càrrec de la berguedana La Closca sota la direcció d'Ariadna Fígols i Ivan Otaola. La primera és un espectacle d'homenatge a Aida Simon titulat Batec en què un grup de joves expliquen què és formar part d'una companyia teatral, a través de la seva experiència. Un cop finalitzada l'obra es projectarà el curtmetratge La casa dels elefants, protagonitzat per vuit joves que resten tancats i controlats en una casa aïllada de la qual no poden sortir.



Companyies professionals

Les propostes professionals tindran com a protagonistes la companyia Passabarret amb la premiada Josafat, una adaptació en clau de circ de la novel·la homònima de Prudenci Bertrana Guardonada el 2018 amb el Zirkòlika de Circ. Josafat es podrà veure el 9 de novembre. I el dia 24, inclosa en els actes contra la violència de gènere, Els Pirates portarà al Teatre Municipal l'obra Barbes de balena. L'espectacle fa un recorregut per la vida de la doctora Dolors Aleu i Riera (1857-1913), que va ser la primera dona llicenciada en Medicina a Catalunya i a l'Estat espanyol. La seva va ser una car-rera plena d'obstacles que va superar per exercir una professió aleshores vetada a les dones.



Microteatre

A banda de Josafat i Barbes de Balena, les propostes teatrals es complementaran amb una nova sessió de les píndoles de microteatre, el 15 de desembre, en tres espais de l'Ajuntament. En aquest cas, amb tres petites obres, el drama La noia de la benzinera, i les comèdies Margarita i Duel. Els tres títols formen part del cicle Píndoles, que vol apropar els actors i actrius al públic fora dels espais de representació habituals. I ja a final de desembre i el gener, Els Pastorets de la Farsa tancaran la programació.