La Mostra Internacional de Films de Dones porta dues projeccions a Manresa

L'Espai de la Plana de l'Om acollirà aquest dijous la projecció "Penèlope" de la cineasta barcelonina Eva Vila, amb arrels a Santa Maria d'Oló. El film es va preestrenar l'agost de l'any passat al poble moianès, on es va rodar així com a Montserrat. "Penèlope" és el primer films del cicle gratuït "Conegudes (també) a casa", que els dijous 24 i 31 d'octubre a les 8 del vespre, es podrà veure dins de la 27a Mostra Internacional de Films de Dones, que per setè any consecutiu passa per Manresa. El cicle, organitzat a Manresa conjuntament entre MEES i Cineclub, compta amb el suport de la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona.

Aquest programa posa a l'abast de diferents ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona un conjunt de pel·lícules dirigides per cineastes catalanes que assistiran a la projecció.

Aquest dijous, 24 d'octubre es projectarà "Penèlope". La Carme, de noranta-set anys, és la modista d'un petit poble. Ha cosit i descosit els films nit i dia. I ha esperat tant que, fins i tot, ha oblidat el motiu de la seva espera. En Ramon, ha tornat al poble després d'anys de perible. Quan hi arriba, prova de tornar-se a reconèixer en els seus. "Penèlope" fa de l'acte de l'espera un sentit universal prenent com a punt de partida el mite grec de l'Odissea. "Penèlope" és la mare, la terra, el punt de partida. Recordar qui vàrem ser en altres temps pot ser, finalment, l'únic camí per mirar de comprendre qui som avui dia. El film té el guió de la mateixa directora, Eva Vila i de Pep Puig

La segona projeccció del cicle serà el 31 d'octubre amb el film "Con el viento" (2018), amb guió i direcció de Meritxell Colell Aparicio. Mònisca, una ballarina de 47 anys, rep una tricada des d'Espanya: el seu pare està greument malalt. Després de 20 anys, la Mònica es veu obligada a tornar al poble on va néixer. En arribar, el seu pare acaba de morir i la seva mare li demana que es quedi per ajudar-la a vendre la casa.​