'Doña Francisquita' es veurà en pantalla gran a Manresa, Igualada, Puigcerdà i Olesa

Els cinemes Bages Centre de Manresa, el cinema Avinguda de Puigcerdà, l'Ateneu Igualadí d'Igualada i El Casal d'Olesa de Montserrat acolliran el dia 12 de novembre la retransmissió en directe de la sarsuela Doña Francisquita, coproduïda pel Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona i l'Òpera de Lausanne (Suïssa). L'espectacle serà emès a 170 sales d'arreu de l'estat espanyol i a 46 més d'arreu del món.

Doña Francisquita és un dels títols més populars del repertori de la sarsuela, escrita per Amadeu Vives, compositor nascut a Collbató que va viure entre 1871 i 1932, amb llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández-Shaw. Concebuda com una comèdia lírica en tres actes, s'inspira en l'obra literària La discreta enamorada, de Lope de Vega, i es va estrenar el 1923 al Teatro Apolo de la capital espanyola. Dos mesos més tard, es va poder veure al Tívoli de Barcelona, però va trigar deu anys a pujar a l'escenari del Liceu.

La sarsuela de Vives s'ambienta a Madrid, durant l'època del Carnaval, i la protagonista és una noia, la Francisquita, que està enamorada d'en Fernando, a qui també pretén seduir l'Aurora, una actriu de renom. Doña Francisquita s'ha representat 46 vegades al Liceu, la darrera vegada el 30 de juliol del 2010.

El director escènic Lluís Pasqual, ex-responsable del Teatre Lliure, fa una mirada personal a l'obra recreant diversos moments de la seva memòria particular. Així, les aventures i desventures de Francisquita i la resta de personatges s'esdevenen en una sala d'enregistrament dels anys 40, un plató de televisió dels 60 i una sala d'assajos contemporània. El muntatge es podrà veure entre el 10 i el 17 de novembre al Liceu, i la funció del dia 12 serà retransmesa en directe als cinemes.

En l'equip artístic d'aquesta producció hi trobem també Leo Castaldi, així com Oliver Díaz en la direcció musical per dur la batuta de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu. En la partitura de Dona Francisquita hi ha peces tan conegudes com la Canción del Ruiseñor i el duo d'amor entre Francisquita i Fernando.

Aquests dos rols protagonistes recauran en Maria José Moreno i Elena Sancho Pereg (que s'alternaran com a Francisquita) i Celso Albelo i Antonio Lozano (Fernando). En el repartiment també hi figura María José Suárez com a Doña Francisco i el conegut actor Gonzalo de Castro (Superlópez, 7 vidas), a més de la mestra de les castanyoles Lucero Tena.

Per primer cop, el Liceu retransmetrà una sarsuela als cinemes de l'estat. La projecció a altres punts del planeta tindrà lloc entre l'11 de novembre i l'estiu del 2020: Xina, Rússia, Itàlia, Canadà, Almenya, Andorra, Àustria i els Estats Units. D'altra banda, la temporada de retransmissions en directe també inclou la funció del 22 de gener de l'òpera Aida, amb la qual el Liceu tornarà a posar en escena els decorats hiperrealistes de l'escenogràf manresà Josep Mestres Cabanes.

Per a la compra d'entrades de Doña Francisquita es pot entrar al web www.liceuincinemas.com.