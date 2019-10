De la intel·ligència artificial als esdeveniments: els mitjans busquen nous models de negoci

"Som pocs i hem d'estar junts" i "les màquines calculen milions de dades cada segon que poden decidir quina notícia publicar a cada moment a les xarxes socials" son dues de les frases que aquest dijous a la tarda s'han escoltat a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell, que fins demà acull la primera edició del Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat amb 160 professionals arribats de Catalunya, el País Basc, Andorra, Aragó i França per compartir experiències.

La primera de les dues frases és de Javier García, director del Diario del Alto Aragón, un mitjà que ha apostat els darrers anys per col—laborar amb entitats socials d'Osca organitzant esdeveniments, curses populars, concursos o exposicions. Per una banda, explica, la marca i la plantilla s'han sentit "orgulloses" de fer una tasca de voluntariat i, per l'altra, el diari n'ha tret rendiment econòmic en format de suplements especials, patrocinis i subscripcions.

L'altra frase, que fa referència a l'ús de dades, és d'Ariadna de la Cruz, directora regional de l'empresa Echobox, plataforma especialitzada en l'aplicació de la inteligència artificial en els mitjans de comunicació. Són només dos dels exemples que el congrés ha posat sobre la taula. La premsa es troba en un moment de transissió important i a la Seu s'hi han reunit professionals i gestors dels mitjans de comunicació per estudiar casos que els puguin ajudar: des de l'auge del branded conten (els continguts patrocinats) fins a la col—laboració que ha establert la BBC amb mitjans de proximitat del Regne Unit, passant pel sistema de subvencions a mitjans del país basc.

El congrés és també una bona oportunitat per analitzar l'estat de la premsa a l'Estat i més concretament a l'àrea dels Pirineus. Aquest dijous n'han parlat dos ponents, Ramón Salaverría, vicedegà d'Investigació de la Facultay de Comunicació de la Universitat de Navarra, i Libe Mimenza, coordinadora de l'Observatori de Mitjans de Comunicació a Euskara Behategia. Actualment, a Espanya hi ha 3.837 mitjans digitals, gairebé la meitat dels quals a Madrid i Catalunya. Al Pirineu català n'hi ha pocs, però si es mira la població de la zona, el sector està per sobre de la mitjana. Són capçaleres principalment d'informació general i els experts coincideixen en que hi ha marge perquè n'apareguin de temàtiques.

Aquest divendres, Fèlix Noguera, gerent de Regió7 i sotsdirector general de Gestió del Grup Prensa Ibérica participarà en una de les taules rodones del congrés per aportar l'experiència d'aquest diari en la diversificació de negoci. Els podcast, el web first, la televisió hiperlocal i els micro-influencers són altres temes que també es tractaran en aquesta darrera jornada.