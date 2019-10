El Museu d'Història de Catalunya adquireix l'obra 'Mantra del record' de Quim Moya

El Museu d'Història de Catalunya ha ingressat l'obra Mantra del record, de l'artista afincat a Avinyó Quim Moya (Barcelona, 1975), una peça del 2018 de 7,40 m de llarg i 2.76 m d'alt feta amb lona de plàstic i composta per un mosaic de retrats dels polítics i activistes empresonats i de Carles Puigdemont, que va estar uns dies entre reixes quan va ser detingut a Alemanya. L'obra és fruit dels dibuixos diaris fets per Moya entre el 3 de novembre del 2017 i finals de l'any següent.

Amb Mantra del record, el polifacètic artista bagenc fa una denúncia de l'empresonament i un homenatge als dirigents captius per l'estat espanyol. «És un acte de protesta, des de l'emoció, per recordar cada dia a aquelles persones que han prioritzat la dignitat a la llibertat», explica Moya, conegut també per les seves intervencions de pintura ràpida en directe.

L'obra està composta per 408 retrats de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carles Puigdemont. Mantra del record es va veure aquest estiu a Manresa, en el decurs d'una itinerància per diversos punts del país com el Centre d'Art de Vic i l'espai cultural de l'editoral Comanegra. Aleshores, Joan Sala, editor d'aquest segell català, va adquirir la peça i la va cedir la Museu d'Història de Catalunya.

L'obra de Moya, tal i com expliquen des del centre ubicat al Palau de Mar de Barcelona, «pels seus valors de denúncia política, constitueix un clar referent que ens permet il·lustrar i donar testimoni del procés sobiranista i enriquir la col·lecció del museu dedicada a la lluita pels drets polítics, entre la qual el Museu compta amb obres tan significatives com el cartell Volem l'Estatut de Joan Miró (1976)".

El Museu d'Història de Catalunya té cura en recopilar i documentar obres i materials relacionats amb els esdeveniments polítics dels darrers anys, amb la voluntat de crear un fons patrimonial sobre aquesta qüestió.