La poeta Marta Pessarrodona participa en el Tocats de Lletra

«La millor manera que tinc de servir el meu país és intentant fer molt bé allò que faig». Aquestes paraules que Mercè Rodoreda va dir en una entrevista se les va fer seves la poeta Marta Pessarrodona (Terrassa, 1941) en rebre, el 3 de juny passat, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes: «Amb el seu permís, jo també penso que la millor manera que tinc de servir el meu país és maldant per fer molt bé allò que jo faig, escriure. Bo i sentint l'orgull del que soc: catalana». Poeta (sobretot), assagista i traductora (Doris Lessing, E.M. Forster, Susan Sontag, Marguerite Duras, Virginia Woolf i Gertrude Stein), Pessarrodona serà avui a Manresa per participar en el festival Tocats de Lletra. Conversarà sobre la seva trajectòria literària i vital amb Marta Nadal, a partir de les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de la Seu.

Amb un ferm compromís feminista, en la trajectòria de Pessarrodona no es poden oblidar els estudis literaris i obres biogràfiques d'escriptores cabdals de la literatura catalana, com Mercè Rodoreda, Frederica Montseny, Maria Aurèlia Capmany i Víctor Català (Caterina Albert) recollits en el volum Donasses. I, precisament, el títol de la xerrada d'avui és un clar homenatge a l'autora terrassenca: «Una donassa de cognom Pessarrodona». Experta en Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, al llarg d'aquest any s'ha publicat el seu darrer llibre de poemes, Variacions profanes (Viena); l'antologia poètica A favor nostre (Godall edicions), a càr-rec d'Àngels Gregori, i la reedició de França 1939. La cultura catalana exiliada (Ara Llibres). L'acte d'avui té taquilla inversa. El PEN Català destinarà la recaptació obtinguda per finançar projectes d'escriptors refugiats.



Sopar Estellés

Avui, a les 21 h, a l'Espai Òmnium, gastronomia i literatura s'uniran per homenatjar Vicent Andrés Estellés, en el 26è aniversari de la seva mort, amb la participació d'Àngels Gregori i Marta Pessarrodona, i de tothom qui vulgui llegir textos del poeta de Burjassot. Els tiquets del sopar (10 ?) s'han d'haver adquirir anticipadament.