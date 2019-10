El curt més personal de Mireia Noguera

La directora Mireia Noguera (Sant Fruitós de Bages, 1992) està d'estrena: avui (20 h) fa la presentació oficial del curt Nunca te dejé sola (18 min.), protagonitzat per la reconeguda actriu Nora Navas, al Teatre Casal Cultural del seu poble. Estarà acompanyada per la productora, Jana Llopart; el manresà Miquel Coll, autor de la música; i l'actriu Clàudia Pons, que dona la rèplica a Navas. Després de la projecció hi haurà col·loqui.

Noguera està contenta: Nunca te dejé sola ja s'ha presentat a la secció oficial del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges «i va tenir molt bona acollida. A més, és un lloc molt bo per donar-te a conèixer entre els professionals del sector». I, després de Sant Fruitós, també hi haurà estrena del curt a Barcelona i s'inicia el seu recorregut per festivals cinematogràfics. El primer curt de Noguera, Centrifugado (2017), va guanyar al Festival de Terror de Molins de Rei i va ser seleccionat als certàmens Cinelebú de Xile i Brussels Short Film Festival de Bèlgica.



Un tema tabú

Nunca te dejé sola tracta «un tema tabú per a la societat» i neix de l'experiència personal de la directora amb la seva mare: «Ho volia tractar en forma de gènere, amb molta delicadesa», apunta. «Jo no era conscient del conflicte i aquest és el viatge que fa la protagonista, que es va adonant del problema i se li comença a materialitzar. Al final, en ser-ne conscient, és un nou inici», relata Noguera. Al curt, un thriller amb tocs onírics («el meu univers visual em porta de forma orgànica a anar més enllà de la realitat»), l'adolescent Clàudia (Clàudia Pons) sent rebuig per la seva mare (Nora Navas) i ha d'afrontar fantasmes del passat.

«M'agrada el cinema en el qual el procés creatiu li serveix a l'autor per respondre preguntes. És interessant que el viatge de la protagonista l'hagi fet l'autor, perquè al final expliques la veritat i això traspassa la pantalla, encara que no sàpigues que s'ha basat en una història real. És més humà», afirma la cineasta, que tenia en ment l'actriu Nora Navas ( Pa negre, Todos queremos lo mejor para ella) per fer de mare en el curt des que escrivia el guió: «Té un perfil de dona dura que ha patit molt, però que conserva la dolçor i empatitza amb el públic. Té una mirada molt particular». No va escoltar les veus que li reclamaven que busqués una segona opció, i Navas es va apuntar de seguida a Nunca te dejé sola: «La Nora és molt fàcil si li agrada el projecte». Pel que fa a l'actriu per interpretar l'adolescent Clàudia, «em feia patir més, perquè buscava una noia molt concreta. Vaig trobar Clàudia Pons [ Elisa K, Cites] mirant perfils d'Instagram i vaig saber que era ella. També va acceptar molt ràpidament. De fet, tothom s'hi apuntat en veure que era un projecte ambiciós, amb unes necessitats gairebé de pel·lícula, i amb una veritat molt forta, que m'han volgut ajudar a explicar. S'adonaven que no era una història més».

La santfruitosenca ha aconseguit tirar endavant aquest projecte juntament amb Jana Llopart, la productora. Es van fer amigues quan formaven part de l'equip de producció d' El pacto, de David Victori, i, de fet, bona part de l'equip tècnic, amb una gran majoria de dones, va sorgir dels auxiliars d'aquesta pel·lícula: «Per a mi era important que fos un projecte familiar, per tenir la sensibilitat per tractar un tema delicat. Ho hem aconseguit i n'estic molt contenta». Els exteriors, la majoria camins de carro, són rodats a Sant Fruitós (l'Ajuntament ha aportat 5.000 euros al curt) i la casa, que té protagonisme en la història perquè guarda un secret, és a Cerdanyola del Vallès.