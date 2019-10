El Teatre Conservatori de Manresa es convertirà en un passatge del terror

El Teatre Conservatori de Manresa es transformarà en un passatge de terror els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre amb "Terror Show al Teatre Conservatori". Un recorregut de més de 500 metres i amb la participació d'una vintena d'actors pels llocs més prohibits del teatre. Durant tres dies es podrà fer aquest circuit entre les 20 h i les 23 h amb passis que començaran cada mitja hora (l'últim passi serà a les 22.30 h) amb grups de 10 persones. Les entrades tenen un preu de 8 € (6 € si la compra es fa anticipadament) i es poden comprar a taquilles del Kursaal, per internet a www.kursaal.cat, o a partir del dia 31 d'octubre a la mateixa taquilla del Teatre Conservatori.

Gairebé una vintena d'artistes de Manresa i del Bages participaran en aquest passatge de terror ambientat en l'antic teatre del Conservatori amb més de 140 anys d'història, el qual havia estat un convent de frares el segle XIV, i on encara es conserva a dia d'avui, el cementiri on reposen molts cossos.

Els espectadors entraran en una història que els obligarà a realitzar un recorregut amb diverses proves i situacions, i en què l'únic objectiu serà poder-ne sortir. Una oportunitat per visitar els espais del teatre tancats des de fa anys i desconeguts pel públic, que per motius que els antics treballadors no volen revelar, varen ser clausurats i tapiats. Ara,s'obriran.

L'entrada al passatge es recomana a partir de 15 anys, tot i així, els espectadors de 12 a 14 anys podran entrar només si van acompanyats i sota la responsabilitat d'un adult. No es permetrà l'accés a menors de 12 anys, encara que vagin acompanyats. Tampoc és recomanable l'entrada a persones amb problemes cardiovasculars, embarassades i no hi ha accés possible al passatge a persones amb mobilitat reduïda per motius d'accessibilitat.

"Terror Show al Teatre Conservatori", dirigit per Marc Antoine Picard, està organitzat per l'EAEManresa, l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (amb l'ajuda de direcció, producció i participació dels seus alumnes d'estudis professionals de teatre), Cop d'Ull Teatre - Microteatre (amb la participació d'actrius i actors professionals) i Manresana d'Equipaments Escènics.