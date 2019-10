David Fernàndez recita poemes d'Erri de Luca en un acte de Tocats de Lletra

El cicle literari Tocats de Lletra de Manresa arriba al darrer cap de setmana amputat per l'ajornament de l'espectacle de cloenda. Els esdeveniments sociopolítics ja van alterar la programació la setmana passada i la coincidència amb la manifestació de rebuig a la sentència dels presos polítics que es farà avui a Barcelona ha motivat la suspensió del muntatge escènic Frivolitats, previst per a la Sala Els Carlins aquesta nit. La proposta del grup de teatre del Casal Familiar Recreatiu se celebrarà el dissabte 9 de novembre a la mateixa hora i lloc.

Tot i això, la resta d'activitats es mantenen dempeus, començant pel recital de poemes d'Erri de Luca que protagonitzarà avui a les 12 del migdia el periodista i activista David Fernàndez a la Plana de l'Om, acompanyant de la cantant i pianista Lu Rois. A través d'una selecció de textos feta per l'escriptor manresà Jordi Estrada, Fernàndez donarà a conèixer el vessant literari d'un autor compromès amb les lluites socials i els drets humans, el napolità Erri de Luca (1950).

Una hora i mitja més tard tindrà lloc a l'Espai Manresa 1522 un recital de poesia traduïda a càrrec de Biel Barnils i Xevi Pujol. L'acte es presenta com un homenatge a la difícil tasca dels traductors de poesia, que sovint tenen molts problemes per ser fidels a l'original. Els textos que llegiran els dos rapsodes corresponen als poemaris És morta la poesia, de Joseba Sarrionandia, traduït per Ainara Munt i publicat per Pol·len Ed.; i Bèsties, de Krisjanis Zelgis, traduït per Xavier Pujol i editat pel segell Curbet.

La jornada d'avui dissabte es clourà amb el Cercatasques poètic que començarà a les 22.30 h al Cafè del Canonge i passarà per La Gramola (23.15 h), el Cercle Artístic (00 h) i el restaurant Vermell (00.45 h). Obert a tothom qui hi vulgui prendre part, la ruta tindrà la presència dels poetes Laura López Granell, Marta Pérez Sierra, Sílvia Bel, Xevi Pujol, Biel Barnils i Guillem Ramisa. La vetllada culminarà amb un concert d'Oriol Sauleda i Marcel·lí Bayer.

El cicle continuarà demà, diumenge, amb dues propostes més. A les 12.30 h, al Centre d'Art Contemporani i Sotenibilitat El Forn de la Calç, de Calders, el poeta Guillem Gavaldà i el ballarí Magí Serra uniran els dos gèneres en l'espectacle Paisatges intervinguts. A les 18.30 h, a l'Espai Plana de l'Om, sessió de cineclub amb el film Papusza (5 euros).