Accent reivindicatiu al cicle Tocats de Lletra amb l'activista David Fernàndez

El cicle Tocats de Lletra va comptar ahir al migdia amb el periodista i activista David Fernàndez, que amb el títol La força incendiària de les espelmes va posar veu a una selecció de poemes d'Erri de Luca, a la Plana de l'Om. Ho va fer amb l'acompanyament musical de la pianista, compositora i cantant Lu Rois. Abans, Jordi Estrada va fer una breu introducció de l'autor italià, del qual va apuntar que «segurament és un dels escriptors intel·lectuals europeus més radicalment compromesos amb les lluites socials, l'ecologisme, els drets humans i, en definitiva, la llibertat». Estrada va recordar que «Erri de Luca va ser un dels intel·lectuals francesos i italians que van signar el març de l'any passat el manifest que es va publicar a Le Monde pel qual es demanava l'alliberament dels presos i les preses polítiques i el retorn dels exiliats, als quals avui dediquem aquest recital».

L'escenari era presidit pel llibre d'Erri La paraula contrària, en la versió en italià i en català, amb pròleg de David Fernàndez. De fons i al davant de l'escenari, diverses samarretes i pancartes reivindicatives. El públic va anar omplint les cadires i els bancs de la Plana de l'Om. Fernàndez va triar el poema Aigua oxigenada per encetar les lectures. També va recitar Cinquanta, Llegenda de l'intrús o Valor a duo amb Lu Rois. L'activista català va recordar que «Erri considerava que la poesia ha de descriure l'horror i habilitar l'esperança». Enmig d'aquest recital amb accent reivindicatiu, va dedicar un dels poemes a la PAHC dels Bages, alhora que va mostrar al públic una samarreta en contra els desnonaments. Mentre David Fernàndez recitava, Lu Rois feia l'acompanyament musical i de vegades també cantava. A Política del sol el periodista va llançar un «gràcies, Erri, per tot i per tant».

«Ningú s'imaginava ara i aquí la força incendiària de les espelmes», exclamava Fernàndez, que va fer arrencar els aplaudiments del públic. Van ser quaranta-cinc minuts de recital, que va acabar amb una abraçada dels dos protagonistes i amb un «ens veiem al carrer» de l'activista català.