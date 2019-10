El Centre de Documentació de l'Orfeó Català acull el fons musical del tenor Gaietà Renom

El Centre de Documentació de l'Orfeó Català (CEDOC) s'engreixa aquest dimarts, 29 d'octubre, amb la formalització de la donació del fons del tenor Gaietà Renom (Barcelona, 1913-1997), cantaire i més tard solista del cor català, entre altres fites musicals. La família del músic ofereix al CEDOC un conjunt de 19 capses que acrediten la intensa activitat musical del tenor: partitures manuscrites i impreses, cartells i 700 programes de concerts en què va participar, així com l'hemeroteca que testimonia la seva trajectòria i una petita part de biblioteca personal. El fons, que ja es va dipositar el mes de maig del 2018, ara ja està catalogat i disponible en línia a través del catàleg d'arxiu del CEDOC.

Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, i Glòria Renom, filla de Gaietà Renom, formalitzen la donació del fons del tenor Gaietà Renom al Centre de Documentació de l'Orfeó Català (CEDOC). Amb la donació d'aquest fons el CEDOC augmenta el seu llegat documental i consolida la posició com a referent del patrimoni musicològic a Catalunya.

El fons comprèn un volum total de 19 capses, amb programes de concert i cartells fins a una part molt important de partitures manuscrites i impreses, a més d'altra documentació personal, premsa, hemeroteca i una petita part de biblioteca. Pel que fa a programes de concerts i cartells, es comptabilitzen a l'entorn de 700 programes de concerts i espectacles, entre fullets, cartells i altres formats, en que el tenor va participar, ja fos en qualitat de solista, com a membre d'una coral o orfeó o bé com a component del grup Quartet Vocal Orpheus, del qual va formar part durant més de trenta anys.

També destaquen les prop de 1.000 partitures musicals, la meitat de les quals són cançons populars del país i de fora, així com també més de 100 partitures de sardanes, unes 300 partitures de música religiosa i part dels gairebé 200 enregistraments discogràfics de diferents gèneres musicals que va realitzar.

Gaietà Renom i Garcia, nascut el 3 d'octubre de 1913, va ser des del 1932 cantaire de l'Orfeó Català i a partir del 1949 es convertí en solista tenor de l'Orfeó. D'aquella època destaquen interpretacions seves com a solista als concerts del Palau, amb oratoris i obres rellevants, com la Passió segons sant Mateu de J. S. Bach i El giravolt de maig, dirigit per Eduard Toldrà, amb motiu del Cinquantenari de l'Orfeó el 1958, entre d'altres.

També destaquen les interpretacions d'El retablo de maese Pedro, de Manuel de Falla, que també va cantar i enregistrar a París, i del Rèquiem de W. A. Mozart. A partir del 1934 entrà a formar part del Quartet Vocal Orpheus, formació que entre altres activitats col·laborava en la banda sonora de diferents films d'animació.

Renom també va participar en diverses formacions musicals del país, com els orfeons Gracienc, Lleidatà, Laudate de Puig-reig, Atlàntida de Sants, etc., així com també la Capella Clàssica Polifònica, Coral Sant Jordi, etc.