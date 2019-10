El Zoom Festival tindrà vuit films a concurs, amb especial presència de produccions del país

El Zoom Festival, el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que tindrà lloc del 26 de novembre a l'1 de desembre a Igualada i Barcelona, presenta la secció oficial de ficció. En total, vuit produccions provinents de països com Alemanya i Itàlia, però també amb

una forta presència de produccions del país.

El Festival Zoom s'inaugura amb l'estrena de la TV Movie "Èxode" (2019), de Román Parrado i coproduïda per Televisió de Catalunya (TVC) i Set Màgic Audiovisual, una història que ens situa a l'Espanya de finals de 1938, quan després de la derrota de l'exèrcit republicà a la Batalla de

l'Ebre, la població civil republicana comença una fugida massiva cap a França. Enmig d'aquest context, la història d'amor del Guillem i la Maria, què formen part del gairebé mig milió de persones que van fugir cap a França per esquivar la repressió franquista. També entre les produccions catalanes destaca, "La fossa" (2018), dirigida per Agustí Vila, una sèrie que explica la història del David Martos, un jove del Penedès que treballa d'amagat en l'exhumació d'una fossa comuna de la Guerra Civil sense catalogar, on creu que pot estar enterrada la seva família. La TV sèrie està i coproduïda per Bausan Films, TVC, Wise Blue Studios i À Punt Media i s''estrena al Zoom Festival.

A nivell estatal, la secció oficial de ficció del Zoom Festival incorpora, també produccions com el drama romàntic "Lope Enamorado" (2018), de Palamont, Golmersa i RTVE, que narra la història d'amor entre el poeta i dramaturg del Segle d'Or, Lope de Vega, i l'actriu Lucia Salcedo; o el

llargmetratge d'Ángel Haro "Try" (2018), produïda per TVCO, una pel·lícula que parla de l'amistat a través de la Camila i el Marcos, millors amics des de la infància, que es retroben després d'un temps sense contacte.

En la plana internacional, hi trobem tres produccions alemanyes: el thriller "Rufmord" (2018), de la productora Hager Moss Film Gmbh, sobre el cas de pornovenjança que pateix la Luisa, mestra d'una escola de primària d'un petit poble bavarès, i la seva posterior desaparició; "Eden (2019),

un film coproduït per Atlantique Productions, Lupa Film i Port au Prince Film & Kultur Produktion, ambientat a Grècia, Alemanya i França que narra les històries de cinc personatges que lluiten per trobar el seu lloc a una Europa en crisis, després de que un guàrdia de seguretat mati a un immigrant adolescent per accident a Atenes, un fet que els canviarà la vida; la TV Movie alemanya "Seed of terrors" (2018), un thriller polític de recerca sobre el paper dels serveis secrets en la globalització del terrorisme, coproduïda per Diwafilm, Südwestrundfunk. Finalment, la italiana "Compagnia del Cigno" (2019), d'Ivan Cotroneo i Monica Rametta, una sèrie produïda per Rai Fiction i Indigo Film sobre set joves músics que estudien al Conservatori Giuseppe Verdi de Milà i on a través de les seves vivències crearan forts llaços entre ells.

El Zoom Festival s'obre enguany a altres gèneres més enllà de la ficció

Si fins ara el Zoom era l'únic festival dedicat a la ficció televisiva internacional en la secció oficial, enguany dona cabuda a altres gèneres com l'entreteniment, els informatius, els programes culturals i divulgatius i els esportius. Amb la incorporació d'aquestes noves categories, el Zoom es converteix en una plataforma amb un model únic en el panorama de festivals, ja que permet que hi participin tots els continguts audiovisuals independentment del format, canal de distribució i audiències. En les properes setmanes es faran públics els continguts audiovisuals que es podran veure a la resta de categories del festival Zoom.

Zoom Festival

El Festival Zoom neix a Igualada l'any 2003 amb l'objectiu de donar visibilitat a la ficció televisiva i atorgar reconeixement a un gènere que, en un principi poc valorat, ha aconseguit evolucionar fins el punt de diluir la línia que separa el cinema de la televisió. Va ser el primer festival de l'estat espanyol que va apostar pel cinema creat per a la petita pantalla, ara es reinventa i amplia la participació a la secció oficial amb altres gèneres més enllà de la ficció.