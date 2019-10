El Teatre de l'Aurora d'Igualada acull una obra sobre la tortura

El Teatre de l'Aurora d'Igualada acollirà aquest cap de setmana tres funcions de l'espectacle La vaca que riu, amb el qual la Cia. Patricia Pardo fa una denúncia de la pràctica de la tortura en les societats democràtiques a través del circ clàssic i altres gèneres escènics com el gest i el teatre documental. L'obra es podrà veure aquest divendres i dissabte, a les 21 h; i el diumenge, a les 19 h, i les entrades valen 16 euros (13 euros amb descomptes, consultables a www.teatreaurora.cat).

En un estat com Espanya hauria d'estar prohibit torturar les persones detingudes i captives en una presó, però el muntatge de la directora i dramaturga valenciana Patricia Pardo revela tot el contrari. A partir de les dades i les informacions facilitades per la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, així com del treball realitzat per l'activista i periodista Miquel Ramos i el documental d'Alex Paya La cifra negra de la violencia institucional, el muntatge posa de manifest que la tortura és una pràctica que afecta molta més gent del que pot semblar. El risc, com avisa l'espectacle, és caure en un estat policial que té ben poc de democràtic i que a l'espanyol es manifesta a la frontera sud, els centres d'internament d'estrangers i les dependències penitenciàries.

La vaca que riu, que compta amb la interpretació de Joana Alfonso, Ilyá Gendler, Mónika Vázquez i Guille Zavala, té la voluntat de posar de relleu aquesta problemàtica que afecta els drets humans, però alhora alça un mirall davant dels espectadors per qüestionar qui som i què podem arribar a ser. L'obra ens planteja quina és la nostra actitud, com a ciutadans, davant la tortura a delinqüents o immigrants.