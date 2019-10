El Conservatori fa aparèixer els seus fantasmes

Reivindicar el teatre de la plaça Sant Domènec. I els seus fantasmes. Els seus esperits. I els personatges que podrien haver viscut o respirat en les seves més que centenàries parets. Un viatge «a la part fosca d'aquest teatre» que havia estat un convent de frares el segle XIV. És el que vol ser "Terror Show al Teatre Conservatori", una proposta escènica que s'estrena aquest dijous i que, com remarca el seu director, l'artista canadenc establert a Manresa Marc Antoine Picard (Quebec, 1984), vol anar «més enllà d'un simple passatge del terror» i dels tradicionals ensurts (que n'hi haurà, no pateixin) d'un típic recorregut per passar por. La idea és construir una mena de «microteatre del terror» amb elements d'escape room (s'hauran de superar algunes proves, com trobar el codi d'un cadenat) que configurin en els espectadors «un estat emocional de por», de tensió, de pànic -controlat- al llarg del trajecte. La creació, diu Picard, està feta «a partir del lloc i amb personatges, històries i elements trobats en el teatre».

De fet, la idea d'aquest espectacle, que s'ha presentat aquesta tarda, neix després de l'èxit de les sessions de microteatre realitzades en aquest equipament, el mes de setembre passat. El muntatge està organitzat per l'EAEManresa, l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (amb l'ajuda de direcció, producció i participació dels que seran la primera promoció d'alumnes d'estudis professionals de teatre a la ciutat), Cop d'Ull Teatre-Microteatre (amb actors i actrius professionals) i Manresana d'Equipaments Escènics (treballadors del teatre i participants en les Aules de Teatre). El públic, reunit en grups d'aproximadament deu persones i al llarg d'uns vint minuts, recorrerà uns 500 metres per espais que habitualment no estan oberts als espectadors. Llocs «prohibits, on el públic no entra mai». Com els passadissos superiors del teatre, els camerinos, l'escala dels camerinos antics, la sala de les cordes del teló... o la coberta (un lloc ideal per a un penjat).

Picard explica que fa una setmana que no dorm. I no per la preocupació escènica. Assegura que la sensació entre les velles parets del teatre és que ningú «no s'hi sent benvingut». Sorolls i portes que es tanquen sense motiu aparent... I ho escenifica mostrant uns racons d'escletxes de llum i d'ombres. Més ombres que llums, i amb projeccions d'un passat no gaire llunyà on el blanc i negre era el protagonista. Picard ha tingut molt clar que per arribar al final (la idea és acabar sortint del teatre) els espectadors necessitaran «treballar en equip». I que el treball actoral està pensat per fer viure una experiència de màxim realisme: «L'essència del teatre de l'absurd la doten personatges reals en un ambient surrealista». Com podria ser trobar un personatge que fa més de cent anys que viu atrapat al vell teatre.

Tant Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, com Guillem Cirera, coordinador pedagògic de l'EAEManresa, com Picard, professor, també, del cicle formatiu de grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral, han subratllat el fet que l'alumnat de l'escola pugui, per primer cop, participar en una «feina professional, tant per l'experiència laboral com pedagògica». Per a Basomba, "Terror Show al Teatre Conservatori" és un espectacle creat de les ganes i el talent «de la gent de la ciutat, per a la gent de la ciutat». Amb pocs recursos però tots ells molt ben aprofitats: la matèria primera, el teatre, els ho proporciona.

El terror s'instal·larà al vell teatre aquest dijous, divendres i dissabte, de les 8 a les 11 de la nit, amb l'última sessió prevista a 2/4 d'11. I com que això del terror no és cap broma, l'entrada es recomana a partir de 15 anys, i els espectadors de 12 a 14 anys només podran entrar si van acompanyats i sota la responsabilitat d'un adult. No es permetrà l'entrada a menors de 12 anys ni acompanyats. Tampoc és recomanable per a persones amb problemes cardiovasculars ni embarassades, i no hi ha accés possible per a persones amb mobilitat reduïda.

Les entrades tenen un preu de 8 euros (6, si s'adquireixen anticipadament) i es poden comprar a les taquilles del Kurssal, per Internet a www.kursaal.cat, i els dies de funció a partir de les 19 h a la mateixa taquilla del teatre Conservatori.