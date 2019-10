Konvent mostra a l'Antic Teatre de Barcelona la potència creativa dels seus residents

A Barcelona, moltes antigues factories han esdevingut centres de creació. A la Catalunya Central, el Konvent de Cal Rosal n'és la referència, un antic convent avui ple d'artistes. Com expliquen els seus promotors, "veure les propostes dels creadors que resideixen al centre, ja justifica un viatge fins a la comarca del Berguedà, però hi ha també, altres maneres de conèixer els talents que s'amaguen en les dependències d'aquest antic convent: passar per l'Antic Teatre de Barcelona" on un cop l'any organitzen la posada escènica de coproduccions. A Konvent a l'Antic, alguns dels creadors residents de a l'espai de Cal Rosal porten una mostra de les seves creacions a la capital catalana. I enguany, els dies 2 i 3 de novembre, serà el torn d'Anna Pantinat i de la Cia. La Tropical.

Dissabte (20 h) engega "Qui no s'anomena", una proposta d'Anna Pantinat (una de les integrants de la provocadora banda de punk i new wave Pentina't Lula, les anomenades Pussy Riot catalanes) amb dramatúrgia de Raquel Tomàs i visuals de Chino Overrated. El muntatge, amb un element especialment poètic, fa servir el so, el moviment i la imatge per tal de parlar del sentit identitari i de la duplicitat entre el "jo" i el "nosaltres".

Diumenge (20 h), a l'escenari del carrer de Verdaguer i Callís, els integrants de la Cia. La Tropical (Elena Tarrats, Bru Ferri i Martí Sancliment) portaran a escena "p de carn", una mena de concert o performance poètica, un espectacle transdisciplinari que pren com a base la poesia contemporània catalana i que parla de les pors i les lluites del nostre temps. Una escenificació de poesia actual, investigant amb nous llenguatges escènics i sonors per compartir poesia en viu més enllà dels habituals recitals.



Konvent de Cal Rosal

L'edifici que avui ocupa el Konvent de Cal Rosal va néixer a finals segle XIX com a convent de monges i fins al 1992, va estar regit per les religioses de l'antiga colònia tèxtil de Cal Rosal, a tocar del riu Llobregat. Avui, però, l'edifici s'ha reconvertit en un espai d'art pluridisciplinari i autogestionat que vol fer les funcions de revulsiu cultural i que ofereix cada any residències a artistes de tota mena: des de les arts escèniques i les arts plàstiques, a la tecnologia o la gastronomia.