El musical del jove solsoní Pau Vilaseca arriba aquest divendres al Conservatori

El Teatre Conservatori acollirà aquest divendres, 1 de novembre a les 18 h, "Massa tard, massa" de Pau Vilaseca. Un musical, amb música en directe i interpretat per 11 músics i 11 actors, concebut íntegrament pel jove músic solsoní Pau Vilaseca quan estava cursant segon curs de batxillerat. L'espectacle, que fusiona el swing i el jazz en una història de pors, secrets i misteris, es va estrenar amb molt èxit al Teatre Comarcal de Solsona el passat mes de desembre.

"Massa tard, massa" està ambientada a Nova Orleans durant els anys 20 en plena llei seca, en un modest bar que serveix per encobrir els negocis il·legals del seu propietari. Quan l'amo té problemes amb la màfia, se'n desentén i carrega la responsabilitat al seu fill a qui obliga a assumir-ho amb amenaces i coaccions. El noi haurà d'enfrontar-se a una realitat que no coneix, uns problemes que no ha provocat... Enmig de la tensió apareix una noia disposada a ajudar-lo. Amb ella descobrirà la solidaritat i també l'amor.

Les entrades per veure l'espectacle tenen un preu de 12€ (10€ majors de 65 anys i Carnet Galliner i 6€ menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat