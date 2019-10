Vuit fotografies inèdites de Manresa i Sant Benet de Bages

El monestir de Sant Benet de Bages i el seu entorn va ser l'indret escollit per a l'Aplec Excursionista de Catalunya que va organitzar el Centre Excursionista de la Comarca del Bages el diumenge 21 de maig del 1922. Un dels participants va ser el fotògraf Joan Artigues i Carbonell (Vilanova i la Geltrú, 1894-Barcelona, 1953), que va reflectir amb la càmera la jornada viscuda a la ciutat de Manresa i l'antic cenobi benedictí. Vuit d'aquelles fotografies, inèdites, han aparescut en el fons del retratista que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i el portal memoria.cat, que gestiona l'Associació Memòria i Història de Manresa, les mostra a la ciutadania.

L'entitat manresana va trobar sis imatges al fons Artigues en la carpeta corresponent a Manresa. De fet, estan datades entre 1916 i 1935, tal i com va explicar Regió7 la setmana passada amb motiu de la creació de la pàgina web. Però un dels lectors va avisar els responsables de memoria.cat de la possibilitat que l'auto-camió que apareix en una de les imatges, situat al davant de l'església de Sant Pere Màrtir i el Teatre Conservatori, on aleshores hi havia el local del club excursionista, fos el que va dur participants de l'aplec a Sant Benet. Per aquest motiu, des de memoria.cat van cercar el lligall corresponent al monestir que hi havia al fons Artigues i van aparèixer dues fotografies més, en una de les quals hi surt el mateix vehicle: vistes com un conjunt, fan pensar que el vilanoví va passar tot el dia a la comarca del Bages i va fer servir la càmera tant a Manresa com a Sant Benet. I, per tant, la datació imprecisa (1916-1935) deixa de tenir sentit.

El diari Pla de Bages va informar a la prèvia i a posteriori de la celebració de l'aplec, així com també va quedar reflectit a les pàgines del butlletí del centre. Aquell dia, un tren especial amb prop de mig miler de persones va sortir de l'Estació del Nord de Barcelona amb destí a Manresa per participar en l'Aplec. El CECB es va encarregar de l'organització amb la col·laboració del Centre Excursionista Avant i el Foment de la Sardana, tal i com s'indica en el programa oficial de la trobada.

Juntament amb les dues vistes en que hi surt l'auto, en el grup de vuit fotos també hi ha un detall del claustre de Sant Benet. Les altres cinc mostren la Manresa de principis dels anys 20: en dues hi surt el Pont Vell i, en una altra, aquest element patrimonial hi apareix de fons en el retrat que un grup dels participants en l'Aplec es va fer dalt del Puigcardener; una de les imatges presenta una vista del torrent de Sant Ignasi (l'actual Via Sant Ignasi era, en aquella època, un torrent a l'aire lliure), amb el pont de les Fontetes en primer pla; i l'única d'un interior és de la Capella del Rapte de Sant Ignasi, i s'hi veu l'escultura del sant en estat místic.

Joan Artigues va recorrer la geografia catalana al llarg de la seva vida i fer reportatges de llocs com Poblet, Santes Creus i Montserrat. El 1933, va fotografiar el president de la Generalitat, Francesc Macià, i va entrar a treballar com a fotògraf als serveis de Seguretat de la institució catalana. El 1937, va passar al Laboratori de Tècnica Policial de Catalunya. La producció més característica d'Artigues, impregnat d'una pàtina de modernitat, el trobem en el terreny de la fotografia industrial: juntament amb Oriol de Martí va treballar per a empreses com Uralita i Fill de Miquel Mateu.