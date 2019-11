Manresa s'exporta com a escenari de rodatges amb la sèrie «Hache», estrenada mundialment avui a Netflix

Ara fa pràcticament un any, desembarcava a Manresa l'equip de rodatge d'«Hache», un thriller ambientat als anys seixanta a Barcelona i emmarcat en l'arribada de l'heroïna, creat per Verónica Fernández , dirigit per Jorge Torregrossa i Fernando Trullols i protagonitzat per Javier Rey, Adriana Ugarte i Eduardo Noriega. Produïda per Weekend Studio per a Netflix, la plataforma televisiva estrena avui els vuit capítols de la primera temporada d'una sèrie que es podrà veure a tot el món. I amb ella, la capital del Bages, una de les localitzacions principals de la sèrie.

Propiciada per la Manresa Film Comission, que també va coordinar el càsting per buscar figurants, «Hache» va tancar el febrer el rodatge a Manresa. Al llarg de diferents jornades, l'equip artístic i tècnic va passar per l'antic recinte fabril de l'Anònima (convertit en un gimnàs i centre d'operacions), pel passeig de Pere III –on van reconvertir la façana d'entrada al Centre Cultural el Casino en el cinema Aurora i la del Centregràfic en el local nocturn Albatros–, pel barri de Valldaura, per diferents localitzacions del Centre Històric, per la Seu, la Sèquia i per l'antiga fàbrica Pirelli. La idea? Aconseguir que aquests indrets es transformessin en espais com el Raval de Barcelona, el port, la bodega d'un vaixell, un gimnàs de boxa o l'entorn d'un local nocturn. Per al director, Jorge Torregrossa, Manresa tenia tots els elements per rodar una sèrie d'època i a escala de Barcelona: «Pel Passeig, que bé podria ser la Rambla, i per carrers i racons, que ben bé podrien ser el Raval». La connexió manresana arriba fins a la flota de cotxes d'època que es veuran a la sèrie, i que perta-nyen a l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar.

«Hache» explica la història d'Helena (Adriana Ugarte), una prostituta que acabarà assumint el control del tràfic d'heroïna que dirigeix Malpica (Javier Rey), cap d'una banda mafiosa.