L'antiga sala Silenci reobrirà portes el dia 9 de novembre com a SevenSeven

L'antiga sala Silenci, al polígon dels Trullols, tancada de fa un parell d'anys, reobrirà portes dissabte 9 de novembre, ara reconvertida en SevenSeven. La nova sala té al darrere el grup Ítaca, amb catorze locals repartits per Manresa, Terrassa, Sabadell, Barcelona i Palamós.

Al capdavant de SevenSeven hi ha un dels cinc socis del grup, Nico Gutiérrez, empresari d'oci nocturn amb més de trenta anys d'experiència en el sector. La polivalència de la sala permetrà que de nit sigui una discoteca i de dia un espai per oferir als particulars i empreses els serveis d'un centre de convencions.



SevenSeven de nit



SevenSeven s'inspira, segons Gutiérrez, en la nit eivissenca i, per tant, el nou espai d'oci nocturn manresà vol fer una aposta per «l'espectacularitat » i per portar al Bages «una discoteca a l'altura de les d'Eivissa però a preus de la comarca». És a dir, buscar «una experiència sensorial des del moment en què el públic entri al vestíbul», amb projeccions i dosi d'espectacle i amb una entrada de 10 o 15 euros. Pensada per a un públic adult d'entre 25 i 40 anys –«una franja d'edat cada cop més exigent»–, SevenSeven obrirà inicialment la terrassa i sala principal, amb zones de reservats i un escenari on no descarten fer-hi concerts en un futur.

Properament, SevenSeven habilitarà un tercer espai. Amb més de 3.000 metres quadrats, la capacitat és d'unes 1.500 persones i SevenSeven tindrà una cinquantena de treballadors. La sala obrirà durant l'any els dissabtes a la nit (de 12 a 6 de la matinada) i les vigílies de festius, però el desembre també és previst que obri els divendres.

El nou local, diu Gutiérrez, vol omplir «un buit» amb el repte de portar a Manresa «públic de la comarca però també del Barcelonès i del Vallès». Aquesta setmana, els nous gestors de la sala –que l'explotaran a través d'un traspàs– ultimaven les obres i la decoració de l'interior del local en una redistribució d'espais que juga amb el nom SevenSeven i que remet, explica Gutiérrez, responsable també de l'estratègia comunicativa, als «set pecats capitals».

La campanya que ja han engegat a les xarxes vol enganxar els futurs clients amb una promesa: «SevenSeven és un local lliure de pecats». Els set pecats capitals batejaran espais i barres del local i seran el fil conductor –com a mínim en la primera temporada– de la sala. La música de SevenSeven virarà «de l'electrònica al pop».



SevenSeven de dia



Però el local dels Trullols, en aquesta nova etapa, permetrà, també, llogar la sala per a esdeveniments privats i empresarials: des de sopars i festes fins a presentacions comercials, reunions de treball i convencions, inclòs, si es vol, servei de càtering fins a 500 persones.

El grup Ítaca i Nico Gutiérrez (Skelos, Villa Martini, Villa Lola) van iniciar la seva col·laboració el 2016 reobrint l'antiga discoteca Menfis, ara Villa Martini i Coco Village, i van decidir associar-se per unir sota la marca Ítaca l'oferta d'oci nocturn i diürn que aportaven per separat.