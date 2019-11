Memoria.cat publica vuit fotografies inèdites de Manresa i Sant Benet de Bages del 1922

Joan Artigues i Carbonell (Vilanova i la Geltrú, 1894-Barcelona, 1953) ocupa un lloc destacat en la història de la fotografia industrial del país. Va treballar amb Oriol de Martí en empreses com Uralita i Fill de Miquel Mateu, i la seva producció va exhibir una voluntat de modernitzar els codis de treball del gènere. Però a Artigues també se'l coneix pels reportatges que va fer en indrets de gran relleu patrimonial com Santes Creus, Poblet i Montserrat, i des de fa uns dies el seu nom s'ha d'associar a Manresa i al monestir de Sant Benet de Bages per unes instantànies fetes el 21 de maig del 1922. Descobertes per Joaquim Aloy a l'Arxiu Nacional de Catalunya, el portal memoria.cat, de l'Associació Memòria i Història, presenta les vuit fotografies en un nou web obert a la ciutadania.

«Jo era a l'arxiu cercant altres coses quan vaig topar amb les sis fotografies de Manresa fetes per Artigues», explica Aloy: «Una de les imatges ens mostra la façana del teatre Conservatori i l'església de Sant Pere Màrtir». És la instantània que hi ha més a l'esquerra de la part superior d'aquesta pàgina, una fotografia que conté les claus que van permetre precisar la data del 21 de maig del 1922 com el dia en què Artigues va fer cap a la ciutat. «Segons l'Arxiu, aquesta imatge i les altres cinc que vam trobar serien d'entre 1916 i 1935, sense concretar més», afegeix Aloy.

«De seguida vaig trucar als autors del llibre que s'està fent sobre el teatre Conservatori per fer-los saber que havia sortit aquesta fotografia, i Joan Closas va anar a l'Arxiu Comarcal de Manresa a veure si també la tenien i la va trobar, amb data de l'estiu del 1922. El mes estava equivocat, com vam saber després, però l'any és correcte», apunta Aloy.

Després de la troballa inicial, l'Associació Memòria i Història va crear un web dins del seu portal dedicat a la mitja dotzena de fotografies d'Artigues. I com fa sempre que penja un nou treball, va enviar una newsletter als seus afiliats, un dels quals de seguida els va avisar que, gràcies a un dels cartells enganxats a la paret que es veu a la imatge, no hi podia haver dubte que la fotografia correspon al 1922. Un missatge del tot inesperat per a Aloy: «A la paret del teatre hi ha tres cartells, i un d'ells publicita un espectacle del Teatro Español del Paral·lel de Barcelona, Baixant de la font del gat i la Marieta de l'ull viu. En veure-ho, un dels nostres subscriptors ens va avisar que aquest muntatge es va fer a l'Español el 1922». Malauradament, però, Aloy no va trobar cap referència a aquesta representació en la premsa manresana de l'època.

A la fotografia, però, hi ha un altre cartell més visible i molt més interessant per a la història local: el rètol que indica que el Centre Excursionista de la Comarca del Bages tenia la seva seu dins de les dependències del teatre Conservatori. Consultant els butlletins històrics de l'entitat, Aloy va descobrir que, el 21 de maig del 1922, el centre va organitzar l'A-plec Excursionista de Catalunya al monestir de Sant Benet de Bages. I se li va encendre la llumeta: una consulta a través de la xarxa digital dels arxius va permetre constatar que en el Fons Artigues de l'ANC hi havia dues fotografies de Sant Benet de Bages. I en una d'elles hi apareix el mateix autocamió que surt a la fotografia de la façana del Conservatori: un dels vehicles que va portar alguns dels participants a la trobada excursionista, la celebració de la qual va quedar reflectida en sengles informacions que van sortir publicades al Pla de Bages dels dies 20 i 23 de maig del 1922. L'associació va comprar les dues noves fotografies i les va afegir a les altres sis.

«El més probable, vam pensar, és que Artigues vingués aquell dia a participar en l'aplec i fes les fotografies de Manresa i les de Sant Benet, perquè sabem que els participants van visitar la ciutat després de la trobada al monestir», explica. Aquell dia, un tren especial amb prop de mig miler de persones va sortir de l'Estació del Nord de Barcelona amb destí a Manresa per participar en l'aplec, que el CECB va muntar amb la col·laboració del Centre Excursionista Avant i el Foment de la Sardana, tal com s'indica en el programa oficial de la trobada.



Un pont i un torrent

La novetat de la fotografia de la qual s'ha parlat fins ara és que «per primer cop veiem el cartell exterior del CECB quan encara era al Conservatori», indica Aloy: «De l'interior ja s'havia publicat una fotografia de la conferència que hi va fer Pompeu Fabra l'any 1932». Només per això, la cerca en el Fons Artigues ja hauria valgut la pena, però el conjunt de vuit fotografies també conté altres vistes dignes de ser contemplades, com la del torrent de Sant Ignasi quan encara no s'havia cobert amb l'actual Via Sant Ignasi. En un primer pla, s'hi observa el pont de les Fontetes, un dels que servien per passar d'un costat a l'altre del vial d'aigua, i al fons de la imatge es pot veure la fàbrica de l'Areny i, al darrere, mig emboirat, el campanar de l'església de Sant Ignasi, que va ser enderrocada el 1936.

Un altre dels elements característics de la ciutat que van visitar els excursionistes és el Pont Vell: en la fotografia que hi ha sobre aquestes línees, hi apareixen dos homes. Segons l'Associació Memòria i Història, el que porta un vestit clar podria ser el reconegut fotògraf Josep Gaspar, però aquest detall no l'han pogut assegurar. Les arcades també són presents en el retrat de grup que uns quants participants de l'aplec es van fer al Puigcardener.

Artigues va fotografiar el president Francesc Macià, l'any 1933, i va entrar a treballar com a fotògraf als serveis de Seguretat de la institució catalana. El 1937 va passar al Laboratori de Tècnica Policial de Catalunya. Al llarg de la seva vida, va dedicar moltes hores a retratar la seva comarca, el Garraf.