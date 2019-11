Un Tots Sants a ritme de rock amb el retorn del grup Bob & el Lladre

Entrades exhaurides i energia renovada al 100%. Bob & el lladre van tornar divendres als escenaris després de dos anys de silenci i amb un estil reinventat. L'estrena va ser a casa i van omplir de gom a gom la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa, ciutat natal de la banda, per presentar el seu nou disc, Tots Sants, que, causalment, va ser estrenat el dia que posa nom al disc. Un disc al qual el grup té una estima especial, ja que és el primer que han produït i gravat ells mateixos amb els seus propis coneixements.

Pere Tió al piano, Pau Lafoz a la bateria, Xevi Collado (Bob), al baix elèctric i veu, i Carlos Ladrón de Guevara (el lladre), veu i gui-tarra elèctrica, van interpretar cançons de diversos estils, però sense sortir de la temàtica habitual que caracteritza les cançons que toca el grup: el desamor i la ruptura amorosa.



Un estil nou i més fosc

La posada en escena era més aviat tènue i fosca, en sintonia amb el seu nou estil, més renovat. Tal com va explicar Collado en el concert, «encara que el motiu d'aquest disc sigui més fosc, no estem tristos, sinó tot el contrari. Volíem provar coses noves i aquest ha estat el resultat».

Al llarg del concert van interpretar temes, versionats en català, de grans artistes internacionals de pop i rock com ara Leonard Cohen, Amy Winehouse, Artic Monkeys i Bruce Springsteen. «Tenim ganes de fer i provar coses diferents», va dir Ladrón de Guevara, però sense deixar enrere els temes que els van portar dalt dels escenaris. És per això que també van tocar algun dels seus temes propis, com per exemple El dolç camí, i altres que ja toquen des dels inicis, recordant la seva última vegada al Kursaal, ara fa 6 anys.

També, i com és habitual en els seus concerts, van tenir la col·laboració de Maria Ribot, que va pujar a l'escenari per interpretar, juntament amb els manresans, la cançó On creixen les roses salvatges, de Nick Cave.



Un públic fidel i entregat

Al principi del concert, en què el grup va començar amb cançons més lentes i fosques, el públic restava expectant i observador. Tanmateix, a mesura que el ritme de les cançons s'anava animant, els espectadors es van mostrar cada cop més entregats i també més animats, en sintonia amb l'essència del nou estil que presenta el disc: pop i, sobretot, rock.

Un cop acabat el concert, els quatre músics van trobar-se amb el públic al vestíbul del teatre, on van fer-se fotografies amb els fans i van firmar discos. El disseny del disc és un collage de les cares de «tots els sants de la música» que van inspirar Bob & el Lladre per elaborar-lo.