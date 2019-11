«Cançó d'amor i de guerra» fa vibrar el Kursaal en el seu comiat de gira

Amb un llarg aplaudiment i més de mitja platea dempeus va acabar, ahir, la funció de la Cançó d'amor i de guerra que la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig han portat per arreu del territori. La producció tancava gira a Manresa i ho va fer per la porta gran amb un Kursaal ple a vessar que va descobrir que la sarsuela catalana més emblemàtica de la història és molt més que la popular Evocació al Pirineu.

L'aposta de la Simfònica de Corda i Cobla per treure el suc a l'obra d'èxit del compositor valencià Rafael Martínez i Valls -estrenada el 1926 i censurada per la dictadura de Primo de Rivera- ha funcionat. I ahir el públic que omplia el teatre manresà va vibrar amb la proposta musical i ho va fer notar durant molts moments de l'espectacle amb aplaudiments.

Sota la batuta de Francesc Cassú, els instruments de corda acompanyats del so característic d'una cobla van oferir una base sòlida a la qual s'hi podien desplegar les veus del repartiment de primera que protagonitzen el muntatge. Marta Mathéu, en el paper de Francina, va aconseguir captivar els espectadors des del primer instant, i va mantenir el nivell durant tota la funció. La dificultat d'algunes de les seves intervencions, amb notes molt agudes en fragments delicats no va ser un impediment per a la soprano.

Al seu costat també va brillar el sallentí Roger Padullés, en la pell d'Eloi, el segon protagonista de la història d'amor que s'esdevé al Vallespir en plena Revolució Francesa. El tenor bagenc va tornar a encisar el públic gràcies al seu bon gust musical en totes les àries i en especial en l'homenatge líric als Pirineus, el tema més popular de la sarsuela. Els més frissats esperaven aquesta tonada des que van ocupar la butaca i van haver-se d'esperar fins al final pràcticament per sentir-la, i alguns també per taral·lejar-la. Sens dubte, un dels moments estel·lars de la tarda.

La seguretat i solidesa del baríton Toni Marsol, fent d'Avi Castellet, no podia passar desapercebuda. També van defensar el seu paper els solistes secundaris.

Fent de nexe d'unió i completant el mapa sonor de l'orquestra i els solistes hi van ser molt presents les veus ben empastades i potents de la Polifònica de Puig-reig que, com és habitual, també han deixat el seu segell particular en aquesta producció que ha estat mereixedora del premi Enderrock al millor disc de clàssica.

Tot i que la gira s'ha acabat, els que vulguin tastar una part d'aquesta producció ho podran fer els propers 29 i 30 de novembre a Girona amb l'espectacle que inclourà també fragments de Tossudament Llach i l'òpera Llull.