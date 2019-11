Rosalía s'emporta l'MTV EMA a la millor col·laboració de l'any per «Con Altura» amb J Balvin

La cantant Rosalía ha guanyat el premi MTV Europe Music Awards (EMA) a la millor col·laboració de l'any per 'Con Altura', el seu single amb J Balvin.

L'artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) encarava la gala dels EMA, celebrada al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla, amb quatre nominacions, de les quals dues eren per 'Con Altura', una per al premi al millor look i una altra per al de millor 'push'.

Finalment, ha alçat un únic premi, però ha tornat a pujar a l'escenari per interpretar, juntament a una vintena de coristes i ballarines, el tema 'Di mi nombre', que acumula més de 43 milions de visualitzacions a YouTube. Els EMA han distingit també Taylor Swift, Shawn Mendes, Lola Índigo i Green Day, entre d'altres.