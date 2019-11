La gala de lliurament dels renovats Premis Lacetània de les Arts i la Cultura es farà el 14 de novembre al teatre Conservatori

La primera edició dels Premis Lacetània de les Arts i la Cultura -la 37a edició dels 'antics' Lacetània- tindran una gala de lliurament específica que es farà el dijous 14 de novembre, al teatre Conservatori, aixoplugats per Òmnium Bages-Moianès, l'entitat coordinadora dels Premis Lacetània des del seu origen.

El nou format és el resultat del treball conjunt de cinc entitats (Òmnium Bages-Moianès, Centre d'Estudis del Bages, Cercle Artístic, Associació Cultural el Galliner i l'Associació de Circ de Manresa La Crica), juntament amb la Família Esteve, Regió7 i l'Ajuntament de Manresa. Com ja es va anunciar, la novetat d'aquest any és la incorporació de nous premis (seran 9 en total) i el lliurament dels guardons, que es farà en un format i en una localització diferent, fora de l'Ajuntament, en un acte a part del lliurament del Premi Bages de Cultura, que es continuarà fent al saló de sessions, el darrer divendres de novembre.

El format de l'acte d'enguany, doncs, és el d'una gala, que es farà al teatre Conservatori, el dia 14, a les 20 h, i que vol ser una festa de les arts i la cultura. Per a la preparació de la gala s'ha comptat amb la complicitat i experiència en l'organització d'actes i espectacles de La Crica i el Galliner. Especialment, de l'Oriol Garriga i la Sílvia Sanfeliu, que actuarà com a directora d'escena.

La gala és oberta a tothom, amb entrada gratuïta, i les invitacions es poden obtenir presencialment a les taquilles del Kursaal o per internet, a través de la seva pàgina web: www.kursaal.cat des d'avui mateix.

Contingut de la gala

Quant a la gala, específicament, s'hi ha volgut donar el format d'espectacle, modern, renovat, àgil... Serà conduïda per una presentadora, Magda Puig, la versàtil bagenca de Castellbell i el Vilar amb un llarg currículum teatral, cinematogràfic i televisiu, que està molt acostumada a presentar actes amb un estil fresc i desenfadat.

Es pretén oferir al públic un acte lleuger i distès, amb una durada d'una mica més d'una hora i amb dues vessants molt diferenciades que s'aniran combinant: una part més institucional, amb el lliurament dels guardons per part dels responsables de cada premi, amb representants de cada entitat, amb petites piulades d'agraïment; i una altra part més lúdica i entretinguda.

Durant l'acte s'intercalaran actuacions i petites i grans intervencions d'una banda de renom: Always Drinking Marching Band, ceadors de dotzenes d'espectacles de música, teatre i circ on no hi falta l'humor. La formació començarà l'espectacle al carrer, a la plaça Fius i Palà, davant del teatre Conservatori i continuarà a dins, durant tot l'acte.

Els premis

Els guanyadors dels premis es faran públics tres dies abans de la gala; és a dir el dia 11 de novembre.

Recordem que els guardons que s'hi lliuraran són:

Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central

A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès.

Premi Bages de Narrativa jove

Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat i dotat per Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7.

Premi El Galliner de textos teatrals

A una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament. Convocat per l'Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la posada en escena/dramatització de l'obra, coordinada per l'Associació Cultural El Galliner i Manresana d'Equipaments Escènics.

Premi Empremta

En reconeixement a una iniciativa de país personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès.

Premis La Crica de Circ

La Crica reconeix i atorga tres premis en el món del circ a persones, companyies o artistes nascuts o residents a Catalunya en tres categories: Invisibles del Circ, Visibles del Circ i Talent i Ressò del Circ.

Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la Manresa ignasiana

A projectes de recerca sobre l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523), sobre la ciutat que el va acollir o l'empremta que hi va deixar. Convocat per l'Ajuntament de Manresa i dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos).

Premi a la Projecció artística – Ceràmica

Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un o una ceramista de la Catalunya Central, de qui es valorarà l'obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l'any següent a l'Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l'Espai d'Art del Cercle i a l'Espai Òmnium.

Premi Regió7 de Comunicació

A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció electrònica a Regió7, valorada en 400 euros.

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2018/2019 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d'Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a Òmnium Bages-Moianès (Sobrerroca, 38. Manresa), bages@omnium.cat, tel. 928726321.