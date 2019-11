Els Goya inclouen dos films manresans en la primera selecció

Dues pel·lícules de factura manresana figuren en la primera selecció de 146 produccions candidates als Premis Goya del cinema espanyol: 7 raons per fugir (7 razones para huir), dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras; i L'escriptor d'un país sense llibreries (El escritor de un país sin librerias), de Marc Serena. El dia 2 de desembre, l'Acadèmia del Cinema Espanyol donarà a conèixer les nominacions en cadascuna de les categories, d'entre les quals sortiran els guanyadors de la gala que tindrà lloc el 25 de gener del 2020 al Palau d'Esports Martín Carpena, de Màlaga.

El film de Soler, Torras i Quinto té 31 candidatures en l'extensa llista inicial dels guardons, mentre que el documental de Serena compta amb 7. En la selecció anunciada avui dimecres, hi ha pel·lícules estrenades a partir de l'1 de gener del 2019.

7 raons per fugir és un conjunt d'esquetxos extrets de la trilogia teatral d'Esteve Soler formada per les obres Contra el progrés, Contra l'amor i Contra la democràcia. Interpretada per un nodrit elenc format, entre d'altres, per Sergi López, Emma Suárez, David Verdaguer, Vicky Peña, Àgata Roca, el sallentí Albert Ribalta i Francesc Orella, entre d'altres, planteja situacions al límit en les quals es qüestionen els llocs comuns d'una societat que, malgrat l'avenç tecnològic, no sap com imposar una visió ètica del món.

Per la seva part, Marc Serena fica el nas a la Guinea Equatorial que dirigeix amb mà de ferro el sanguinari Teodoro Obiang a L'escriptor d'un país sense llibreries. El realitzador manresà apropa l'espectador a les desigualtats brutal del país a través de la mirada de l'escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, el més traduït del país, que el 2011 es va refugiar a Espanya després de denunciar la dictadura més longeva del món.