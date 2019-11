Els Lacetània es vesteixen de gala

dotar-los de protagonisme propi, Òmnium Bages-Moianès ja va anunciar fa uns mesos la intenció de celebrar un nou format de lliurament dels renovats Lacetània, des d'aquest 2019 i en la seva 37a edició, Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, separada de l'entrega del Bages de Cultura. Menys institucional i més festiva. I la data ha arribat. Els premis tindran la seva pròpia gala i se celebrarà el dijous 14 de novembre (20 h) al teatre Conservatori de Manresa en el que vol ser una festa de les arts i la cultura.

Els nous Lacetània de les Arts i la Cultura s'amplien de quatre a nou i incorporen tres noves entitats convocants: La Crica de Circ; El Galliner de textos teatrals i el Cercle Artístic de Manresa, amb el premi de projecció artística, centrat enguany en la ceràmica. A més, Òmnium suma dos guardons a la convocatòria: el premi Empremta, a una inciativa de país, personal o col·lectiva, i el Bages de Narrativa Jove, que, en la primera edició, l'any passat, havia convocat separadament dels Lacetània. Hi continuen el Pare Ignasi Puig per a projectes de recerca sobre la Manresa Ignasiana; l'Antoni Esteve per a estudis de la Catalunya Central; el Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves i el premi Regió7 de comunicació.



Diàleg a l'escenari i a la platea

L'escenari del teatre de la plaça Sant Domènec va ser ahir el punt de trobada d'organitzadors i promotors dels premis acompanyats dels ideòlegs de la gala: la directora i dramaturga Sílvia Sanfeliu i el clown i president de La Crica, Oriol Garriga. La proposta?. Tot i voler mantenir l'element sorpresa, Sanfeliu va definir-la de «diàleg» participatiu i «comunicació directa» entre el que passi a l'escenari i «el que visqui l'espectador». Un muntatge que presentarà l'actriu bagenca Magda Puig i que començarà, ja, a la plaça Fius i Palà, just abans d'entrar al teatre. Com?. Amb, entre d'altres convidats, l'enèrgica fanfàrria barcelonina Always Drinking Marching Band que, com va recordar Garriga, no necessiten un escenari per muntar la festa. En total, una vintena d'actors i actrius que intercalaran actuacions durant l'entrega de premis. El punt bàsic és la unió d'art i cultura en un espectacle que es treballa des de fa uns mesos «amb total llibertat creativa», remarcava Garriga. I dues precisions més: «Els focus no sempre estaran posats a l'escenari» i «en aquest teatre hi ha moltes portes».

Amb un pressupost d'uns 4.000 euros aportats per Òmnium, la gala vol suposar el «salt inicial» que indiqui la nova direcció a seguir, explicava Llorenç Planas, en representació de l'entitat cultural. La gala vol desmarcar-se del «clàssic lliurament» i aspira a «sorprendre al públic». A més, va subratllar Planes, la nova denominació, Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, deixen la porta oberta a altres entitats «de música i teatre» de la ciutat que vulguin sumar-se en properes edicions.

Una voluntat de canvi que també van ressaltar Àngels Serentill, d'El Galliner, i el regidor de Turisme, Joan Calmet, convençut que els nous Lacetània «miren al futur» i satisfet de la «sacsejada» per treure's de sobre l'encotillament d'un lliurament excessivament institucional com el que fins ara s'havia celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Calmet no va deixar passar l'oportunitat per assenyalar el 40è aniversari dels Lacetània, que s'escaurà el 2022: una data «especial» a Manresa.