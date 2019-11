Xàldiga recrearà un correfoc en el rodatge d'aquest dijous de la pel·lícula «Xtremo»

La pel·lícula d'acció "Xtremo", que dirigeix el català Daniel Benmayor (Barcelona, 1973), i que aquest dijous i divendres rodarà escenes per diferents indrets del Centre Històric de Manresa, tindrà la col·laboració d'una setantena de persones de Xàldiga per recrear una persecució enmig d'un correfoc. Com explica el president de l'entitat manresana, Marc Cuscullola, la productora de la pel·lícula, Showrunner Entertainment Film SL, es va posar en contacte amb ells fa un parell de mesos per demanar-los la col·laboració del grup de diables. Hi prendran part diables i tabalers i els integrants de Xàldiga que participen també "faran d'extres com a participants del correfoc". No es tracta en cap cas de recrear el correfoc manresà i per tant la imatgeria no sortirà. L'entitat, que participarà en el primer dia de rodatge, aquest dijous, té més de 350 socis.

"Xtremo", del director de "Bruc" (2010), és un film d'acció i màfia per a la plataforma Netflix i té les interpretacions dels actors Óscar Casas, que aquest dijous hi serà al rodatge, i Óscar Jaenada.

El primer dels dos dies de rodatge a la capital del Bages serà aquest dijous, de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada provocarà afectacions de trànsit en diversos carrers del Centre Històric. Seran aquests:

Carrer Vallfonollosa – Baixada de la Seu – carrer del Bisbe: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de carrer Santa Llúcia des de pl. Sant Ignasi, i la Baixada del Pòpul des de Plaça Major.

Carrer Pedregar – escales de pl. St. Ignasi Malalt: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de carrer Pedregar en direcció a plaça del Carme.

Plaça Llisach – carrer Piques: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de carrer Piques des de plana de l'Om i des de Plaça d'en Creus. Es retiraran provisionalment els contenidors de l'àrea de recollida de residus de pl. Llisach i del carrer de les Piques.

Plaça Gispert – carrer Talamanca: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de plaça Gispert des de carrer Barreres (mantenint circulació en direcció carrers Santa Maria i Sant Francesc) i de carrer Vilanova des de Plana de l'Om.

Aquestes afectacions es realitzaran de manera consecutiva. Per tant, un cop finalitzats els treballs en un punt l'equip de rodatge es dirigirà al següent.

El segon dia de rodatge, aquest divendres, es realitzarà de les 5 de la tarda fins a les 4 de la matinada de dissabte, i provocarà afectacions de trànsit en diversos carrers del Centre Històric. Seran aquests:

Carrer Vallfonollosa – Baixada de la Seu – carrer del Bisbe: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de carrer Santa Llúcia des de la plaça Sant Ignasi, i la Baixada del Pòpul des de Plaça Major.

Plaça Major – Passatge Sant Ignasi Malalt: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles per la Plaça Major des de carrer Sobrerroca – Passatge Amics.

Carrer de les Piques – carrer Na Bastardes: es tallarà puntualment el trànsit de vehicles de carrer de les Piques i de carrer Na Bastardes des de plaça d'en Creus i des de Plana de l'Om

Com dijous, les afectacions es realitzaran de manera consecutiva.