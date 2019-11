Un correfoc al novembre a la baixada de la Seu

Un correfoc a Manresa en novembre?. Sí. El cinema converteix l'impensable en possible. Manresa ha tornat a ser un escenari de pel·lícula. Ara, un llargmetratge d'acció, ambientat a l'actualitat i amb màfia inclosa, que dirigeix el barceloní Daniel Benmayor i que aquesta tarda-nit ha portat a la capital del Bages més de 130 persones entre equip tècnic i artístic. Entre ells, l'actor Óscar Casas -germà de Mario Casas- que, tot i guarnit amb una dessuadora amb caputxa -per ordres de guió- ha estat ràpidament reconegut per algunes fans. No li han demanar la rúbrica però sí unes selfies. Tot, a la baixada de la Seu, on l'equip havia rodat a l'interior de la basílica a la tarda, i on s'han reunit un nombrós grup de curiosos -desafiant l'incipient fred- per seguir els assajos i la filmació d'un correfoc que ha començat al carrer Vallfonollosa.

Titulada provisionalment "Xtreme", el film és, també, per a la plataforma Netflix i, en aquest cas, de la productora Showrunner Entertainment Films S.L. A banda d'especialistes i figurants, al mig del rovell de la filmació, els protagonistes 'manresans': una setantena de membres de l'entitat Xàldiga, amb diables, tabalers i participants a un correfoc convertit en una de les escenes claus del dia... i de la nit. La previsió era cremar més de 2.000 euros en pirotècnia però sense tro, per no molestar els veïns, en diferents indrets del Centre Històric fins la matinada. El rodatge continuarà avui, també, pels carrers i places del barri antic.