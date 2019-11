El Galliner porta al Kursaal vint grups de dansa d'onze poblacions del Bages

La reconeguda coreògrafa Montse Colomé, que va dirigir l'espectacle inaugural del teatre Kursaal de Manresa el 2007, exclama que caldria fer un estudi «per saber la quantitat de gent que balla» a Catalunya, perquè potser així s'entendria que en una població de 10.000 habitants com Sant Joan de Vilatorrada hi ha quatre grups de dansa. I que també cal reconèixer que «ara hi ha moltes maneres de ballar, que s'escapen de l'art de la dansa i són formes de moviment, com la zumba. La dansa és bona per la salut i per la comunicació, perquè cal dir que moltes parelles s'han conegut ballant a l'esbart o ballant sardanes».

Aquest serà l'argumentari que Colomé farà servir per estructurar l'espectacle El Bages balla!, que es podrà veure en dues funcions el diumenge 17 de novembre (a les 17 i a les 19.30 h) a la Sala Gran del teatre Kursaal. La iniciativa, que l'impulsa el Galliner després que l'any passat ja organitzés Manresa balla! dins dels actes de Manresa Capital de la Cultura Catalana, aplegarà 310 dansaires a l'escenari provinents de vint grups d'entitats i escoles de dansa d'onze poblacions de la comarca. Cada grup presentarà una píndola coreogràfica d'entre 2 i 3 minuts i al final es farà una coreografia conjunta: «Soc agosarada i aquest cop m'he complicat una mica més la vida que l'any passat», exposa.

Joan Morros, d'El Galliner, va començar «demanant disculpes» per si hi ha grups de dansa bagencs que no se senten representats en l'espectacle: «Hem fet l'esforç per contactar amb el màxim de grups possible, amb la il·lusió que la gent que balla pugui donar-se a conèixer i de subratllar la importància de la dansa a la comarca». Per a Morros, el resultat de l'espectacle «serà molt espectacular». Les entrades costen 6 euros.



Grups nombrosos i una solista

El Bages balla! mostrarà la varietat d'estils que es dansen a les entitats i escoles de la comarca: «És una bona barreja», apunta la coreògrafa Montse Colomé, i va des de les sevillanes fins a la sardana, passant per les danses tradicionals catalanes, el ballet clàssic, el hip-hop i la zumba, entre d'altres. «És una bona experiència per compartir entre tots, amb respecte per al que fan els altres», diu.

Un dels grups més nombrosos que participarà en l'espectacle és el de l'escola Pure Dansa del Pont de Vilomara, amb una coreografia de dansa urbana de Pol González, de només 15 anys. I qui s'atrevirà a fer un solo és Awen, Anna Castillo, de l'escola Petit Palace de Navàs. Oferirà un tast de dansa del ventre: «Demano a la gent que s'hi apropi, perquè veurà que no és una dansa de feminitat, sinó de la salut de la dona, que la fa sentir millor amb ella mateixa».

Javi Baena, que ha obert Altrax Dance Studio a Sant Joan, diu que quan era petit li van dir que ballar era «feminista», i a l'Esbart Vilomarenc només tenen un home, l'Albert, «al qual cuidem molt i no deixem de buscar-li companys». A l'Esbart Monistrol Dansaire ara només tenen un grup de nou nenes, i l'Esbart Navarclí ballarà la Santa espina coreografiada per Teresa Agustí, amb la responsabilitat de saber que serà a la platea. També hi haurà les alumnes Maria Cinta Benabarre, que fa 36 anys que tira endavant una escola de ballet a Súria, els sardanistes veterans dels Aires d'Or de Santpedor i els joves de Punt de fuga, amb el musical Set x set.