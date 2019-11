Ramin Jahanbegloo reuneix més d'un centenar de persones a la Plana per parlar de dissidència

Més d'un centenar de persones van assistir ahir a l'Espai Plana de l'Om de Manresa a la primera xerrada del cicle Cosmògraf, el projecte cultural per treballar el pensament filosòfic, científic i artístic, que va tenir com a convidat el filòsof i activista iranià Ramin Jahanbegloo, director del Centre Mahatma Gandhi per la No-violència i Estudis de Pau i autor de "L'obligació moral de desobeir" (2019).

Jahanbegloo, que va fer una descripció del moviment dissident des de Sòcrates fins a Gandhi, va remarcar que en la dissidència, que sempre implica situar-se fora del moviment majoritari, és on es genera el debat i el canvi. El filòsof i polític iranià va destacar el paper dels lideratges en els moviments dissidents, en persones com Martin Luther King, Gandhi o Mandela i va subratllar que el procés que està vivint actualment Catalunya encara està mancat d'un lideratge potent per tenir la possibilitat d'obrir un diàleg. Segons Jahanbegloo, aquests processos no són ràpids i sempre s'han de fer des de la no-violència. En aquest sentit, va dir, cremar fotos d'un rei no ajuda a avançar sinó que crea més odi en l'altra part.

Ramin Jahanbegloo és una important figura a nivell internacional i conegut al seu país per la seva posició a favor de la democràcia, la no-violència i l'obertura a Occident. Doctorat en Filosofia a la Universitat de la Sorbonne, ha col·laborat en diversos llocs des de l'Acadèmia de Filosofia de Teheran fins a la Universitat Global Jindal-Delhi, passant per la Universitat de Harvard, de Toronto, o el PEN Canadà.

El 2006 va ser arrestat a l'Aeroport de Teheran i empresonat durant quatre mesos, acusat de preparar una revolució de vellut a Iran. Ha guanyat diversos premis per la seva tasca acadèmica sobre la promoció del diàleg entre cultures i de la no-violència i ha fundat el moviment Alumnes per la Pau. Recentment va visitar Jordi Cuixart a la presó, qui ha escrit el pròleg del seu últim llibre.

La conferència l'organitzava Manresa 2022, Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Centre Cultural el Casino

El cicle Cosmògraf, dedicat a "Dissidències i insubmissions", continua aquest dijous amb Antonio Baños, secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana i portaveu de Súmate. L'entrevistarà l'empresari i cronista Xavier Gual, a les 8 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino.

Antonio Baños i Boncompain va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat en diversos mitjans de comunicació i com a subdirector de la revista Ajoblanco. Va ser diputat al Parlament de Catalunya per la CUP de l'octubre del 2015 al gener del 2016. A banda de periodista, polític i músic, és també escriptor, autor entre d'altres llibres de "La Rebel·lió catalana" (2013) i "La República possible" (2017).

Aquestes xerrades s'inclouen a la tercera edició del Cosmògraf, el projecte cultural per treballar el pensament filosòfic, científic i artístic, que enguany reflexionarà sobre la dissidència, la insubmissió i la desobediència pacífica. Totes les sessions són gratuïtes i obertes a tothom.