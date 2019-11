Regió7.cat marca un nou rècord amb 42.000 lectors diaris l'octubre

Imatge de la Marxa per la Llibertat que va sortir de Berga

Imatge de la Marxa per la Llibertat que va sortir de Berga | D.C.C.

L'edició digital de Regió7 va viure durant el mes d'octubre els millors registres d'audiència de la seva història. Una mitjana diària de 41.913 lectors diferents van accedir al web del diari per informar-se, un rècord que no va arribar sol: també són marca històrica els 611.681 usuaris mensuals que van accedir al www.regió7.cat durant el període esmentat.

L'aposta de Regió7 per la informació immediata és clara i el diari ha sabut traslladar el lideratge de la seva edició en paper també a l'edició digital i a les xarxes socials. El creixement respecte a l'octubre de l'any passat és del 80,5% pel que fa als lectors diaris i del 63,3% en lectors mensuals. Quant a les pàgines vistes, que indica el nombre d'articles i continguts consultats, aquest mes passat es va arribar a les 3.698.818.

Octubre va ser un mes marcat per la sentència del procés; la vaga general del 18 d'octubre; les Marxes per la Llibertat, una de les quals va sortir de Berga i va passar per Manresa; i els aldarulls que van tenir lloc a la Ciutat Comtal i també, a Manresa, amb la crema de contenidors a la carretera de Cardona. Altres notícies de gran impacte local van ser la mort de Joan Antoni Lozano, la veu dels partits del Bàsquet Manresa durant 30 anys; la troballa del cos d'una veïna de Monistrol de Montserrat al centre logístic de Mercadona a Abrera; i el tancament de la sala de comandament de la regió policial central dels Mossos d'Esquadra.

Per dies, l'1 d'octubre va ser el de més audiència, amb 84.618 lectors diferents, xifra fins ara insòlita als registres de Regió7. En aquella jornada, el més consultat va ser la crònica i els vídeos del projecte Llum i llibertat, que va a il·luminar les agulles de Montserrat amb mig miler de punts de llum. Una altra dada d'usuaris destacada va ser la del 16 d'octubre, 63.972, en la primera jornada de les Marxes per la Llibertat i el primer dia de vaga d'estudiants en protesta per la sentència del procés.

Pel que fa a les galeries de fotos amb més visites durant el mes d'octubre, van ser la dels participants als 10 quilòmetres urbans de Manresa, la Marxa per la Llibertat de Berga, la marxa de torxes a Lledoners de l'1 d'octubre, la protesta a Manresa contra la sentència i els participants de la cursa Selènika.