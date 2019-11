La sala La General de Berga reobrirà el 23 de novembre

Gairebé quatre mesos de tancar portes, la sala de festes La General de Berga les tornarà a obrir el proper 23 de novembre, ara amb una nova direcció que entomen quatre empresaris berguedans amb experiència en el sector de l'oci i la restauració.

La voluntat de la nova gestió, expliquen en un comunicat, és "fer una renovació a la sala, tant en disseny com en programació, per tal de convertir-la en un espai de referència del seu àmbit al Berguedà". Amb la intenció que la ciutat i la comarca no segueixin "orfes d'oci nocturn de qualitat", la previsió que tenen és obrir amb pocs canvis visibles, a l'espera de poder-los fer a principis de l'any vinent. Sí que es notarà des d'un moment, en canvi, la renovació de la programació.

L'objectiu dels nous gestors és "fer de la General un nou espai polivalent de la ciutat, apte per diferents públics i franges d'edat i on se celebrin esdeveniments de caire no només estrictament musical". La cultura, l'esport i oci nocturn seran els tres pilars sobre els quals girarà l'oferta d'aquest mític i ja històric espai del centre de la ciutat.

Aforament per a més de 400 persones



La General és un local amb més de 30 anys d'història i ha estat un referent de l'oci nocturn, programant de manera continuada concerts de petit format i sessions amb pd nacionals. Fins el seu tancament, a finals d'estiu d'aquest any, era l'única discoteca-local de la comarca que cobria la franja horària de 3 a 6 de la matinada els divendres i dissabtes. Té un aforament per a més de 400 persones.

Segons els nous arrendataris "l'espai ofereix moltíssimes possibilitats gràcies a les diferents sales de les que disposa i, en conseqüència, els diferents ambients que permet generar. A més, té un perfecte condicionament acústic i la seva ubicació, al centre de la ciutat, es converteix en ideal tan per arribar-hi a peu com en cotxe". Així no només es plantegen establir una programació cultural apte per a tots els públics sinó també la d'oferir la sala per a esdeveniments privats.

Treballant ja en la nit de Cap d'Any



El nou equip ha anunciat que la General comptarà amb una persona que farà la funció de dinamitzadora i programadora. Les directrius marcades són generar un pol d'atracció per la gent de Berga i comarca que tingui ganes de gaudir de la nit berguedana ja sigui ballant o sentint en directe grups de petit format del panorama musical català. Ara, però, tots els esforços se centren en organitzar una nit de Cap d'Any per a tothom.