Genís Sinca guanya el Premi Literari de Benicarló amb una biografia d'Eduard Punset

La biografia del divulgador científic Eduard Punset escrita pel periodista manresà Genís Sinca (1970) ha merescut el Premi Literari de Benicarló en la modalitat de Narrativa Memorialística, segons han donat a conèixer aquest dilluns l'alcaldessa de la localitat del Baix Maestrat, Xaro Miralles; el regidor de Cultura, Pedro Manchón; i el director d'Onada Edicions, Miquel Àngel Pradilla. El certamen arriba a la quarta edició i el lliurament dels guardons tindrà lloc aquest dissabte, 16 de novembre, al Magatzem de la Mar.

No moriré mai. Biografia d'Eduard Punset i Casals es publicarà el proper mes de gener amb el segell Onada Edicions. Sinca l'ha vist premiada pocs mesos després de la mort d'un personatge que va passar per la política i els mitjans de comunicació deixant petjada. Conegut com a divulgador científic, es va fer famosa l'afirmació sobre la seva pressumpta immortalitat en el programa televisiu El convidat, d'Albert Om. Punset va morir el 22 de maig d'enguany, a l'edat de 82 anys.

Genís Sinca, que el 2013 va guanyar el Premi Josep Pla de narrativa, ha escrit al llarg de la seva vida diversos retrats de personatges rellevants de la vida pública del país, com Heribert Barrera, J. B. Cendrós, Josep Esteve, Paco Candel i Joan Uriach, entre d'altres, a més de donar a conèixer la biografia d'una quinzena de metges catalans en un mateix volum. En els darrers anys de la seva vida, el manresà va entrevistar Punset amb la finalitat de traçar la seva àmplia i dilatada trajectòria, i el resultat és una biografia escrita amb el segell personal de l'autor.

Els altres guardonats són Marta Moreno i Sébastien Dethise, per El monstre menjapobles, en la categoria d'Àlbum Infantil Il·lustrat; Las aventuras de Berta en NanoLand, de Jordi Díaz, en l'apartat de Divulgació Científica; i Jaume Fàbrega, per Menjar i memòries del gust. Les arrels de la cuina valenciana, en la categoria de Llibre Gastronòmic.