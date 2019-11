El santpedorenc David Uclé estrena «#Poc a poc», el seu segon videoclip

Cinc mesos després de publicar "Digue'm que sí", el cantant santpedorenc David Uclé presenta ara "#Poc a poc", el segon senzill de l'àlbum "#Univers". Ho fa amb un videoclip rodat a Marganell en un una sola presa i en el qual van participar més de vint persones.

"#Poc a poc és un miratge metafòric que reivindica tot allò que trobem al nostre dia a dia", explica Uclé, el qual espera que la seva cançó ajudi a "passar una bona estona sempre reflexionant amb tot allò que ens envolta, que sovint sol tenir caire boirós".

El bagenc és un artista tot terreny, amb empenta i que desprèn energia, tres qualitats que queden ben patents a la seva nova cançó. El pla de les Botges de Marganell va ser el lloc escollit per gravar el videoclip, un emplaçament on el propi artista reconeix que s'hi ha escrit bona part de la seva vida i on ell se sent "totalment en pau espiritualment". I la muntanya de Montserrat no hi falta. "És com una de les meves millors amigues; sempre hi és, mai falla; quan està emboirada, la busques per trobar-la, i quan la sents al fons sempre tot es fa més majestuós. La seva energia em dona vida", assegura.

El clip ha estat dirigit i editat per Javi Fernández (PICTACH) i coordinat per Laura Rovira. Uclé en destaca el fet d'haver estat rodat de forma seqüencial. "Tota una gesta per part d'un equip de més de 20 persones a l'uníson", remarca.

"#UNIVERS" va sortir a la venda el 21 de juny.