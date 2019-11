El saxofonista Perico Sambeat actua al costat de joves músics de Sallent

Compartir escenari amb el veterà saxofonista Perico Sambeat és un regal», destacava ahir el jove pianista Biel Roca. Ell és un dels integrants de la Small Miller Band de Sallent, que ahir va brillar sobre l'escenari de l'espai cultural Fàbrica Vella al costat d'una de les figures del jazz. Els joves músics van interpretar un repertori de peces musicals de Sambeat «plenes de canvis de compàs, tonalitats i detalls», apuntava la baixista Cinta Macià. Els estudiants sortien del concert amb ganes d'endinsar-se en l'estudi de la música i de tocar a ritme de jazz.

La sala s'enfosquia i el músic Perico Sambeat es col·locava al davant de la vintena de joves vestits de negre. Entre ells, es notaven espurnes de complicitat. Uns dies abans, el músic havia compartit hores amb ells per assajar els títols del concert. «Aquests estudiants de l'escola de música Cal Moliner són extraordinaris», ressaltava abans de donar inici al concert. «Quan em proposen col·laborar en projectes sempre tendeixo a dir que sí, perquè, sovint, et trobes sorpreses com aquesta», apuntava.

En el transcurs del concert van fer un recorregut per composicions de Sambeat pròximes al flamenc, adaptacions de boleros com Muñequita linda i títols del seu disc Voces. «Quan em van ensenyar la selecció de cançons per a la cita vaig quedar sorprès per la dificultat de les peces», asse-nyalava. «Però, a la seva edat, jo era igual d'arriscat i apassionat», confessava.

Trombons, saxos, baixos, guitarres i bateries. Cada instrument va tenir el seu espai durant la vetllada. A banda de les peces de Perico Sambeat, els músics també van intepretar arranjaments del director de la banda, Pepe F. Balasch, la persona que va promoure la trobada entre els joves i el saxofonista. Sambeat i Balasch compartien la direcció del concert.

«Concerts com aquest donen sentit a la feina del dia a dia que fem a l'escola de música», explicava el director de la banda juvenil. «Aquest concert és una forma d'esperonar-los en el seu futur musical», comentava. Un dels seus objectius és aconseguir que la banda pugui pujar més dies a l'escenari. Amb aquest horitzó, ahir es va enregistrar el concert per poder-ne fer difusió.

«Augmentar el nombre d'actuacions que fem al llarg de l'any seria una sort», considerava la baixista Cinta Macià. Ella, com la majoria dels seus companys, vol començar una carrera musical, «però les places per entrar a les escoles oficials són escasses», lamentava. Al seu costat, la vocalista Leyre Estruch defensava que les «oportunitats com les d'avui ens donen ales per poder somiar i aprendre més sobre la música jazz, un gènere apassionant».