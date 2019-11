El FABA estrena al Museu Comarcal de Manresa la darrera producció del festival

El Museu Comarcal de Manresa acollirà dissabte l'estrena de la instal·lació "Energia Anònima", la darrera de les tres produccions dels FABA, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana a l'equipament. El muntatge és una creació de Martí Campabadal, Anna Muñoz i Joel Badia amb música de Toia, i la col·laboració de Sara Reig, Júlia Núñez i Felipe Lastra, que neix del FABA del 2018, quan Toia, integrat per Jordi Portabella i Lluís Coll (tots dos a Puput), van crear una peça musical sorollista de 18 minuts inspirada en els sons de la maquinària de l'Anònima i la música de l'època. La producció s'ha volgut potenciar amb una experiència en directe que inclogui una instal·lació lumínica, audiovisual i de volums.

L'Anònima és l'antiga fàbrica d'electricitat que el FABA reclama per a ús creatiu i transformador a la ciutat de la Manresa, amb l'organització del festival com a acció principal. L'energia sempre ha estat el motor de la fàbrica i l'element que ha donat servei a la ciutat quan s'ha necessitat. I, com que l'energia no es destrueix sinó que es transforma, es presenta en la instal·lació com el fil conductor que passi d'aquella primera combustió del carbó a la ara necessària energia social i creativa per donar sentit i futur a l'espai l'Anònima. "Energia Anònima" s'estrena al Museu Comarcal amb la col·laboració del mateix museu i de l'Ajuntament de Manresa per remarcar la voluntat d'entendre l'Anònima com un espai de creació que alimenta els circuits d'exhibició de l'entorn cultural.

L'exposició estarà oberta al públic durant el dissabte 16 de novembre de 10 h a 20 h i diumenge 17 de 10 h a 15 h.

Fàbrica de creació, FABA 2019

Els dies entre setmana que van anar del concert inaugural al gran dia del FABA (del 6 al 9 de maig de 2019) van servir per engegar l'Anònima com a fàbrica de creació per a la cultura transformadora. Durant aquells dies es van poder visitar tres produccions pròpies que, durant aquella setmana, van estar en fase de creació a l'antiga fàbrica. L'objectiu era estrenar-les a partir de setembre.

D'aquesta manera, en el marc del Festivalet de Circ de Manresa es va estrenar "Fabulós", una combinació entre circ i arts gràfiques. I, durant la Fira Mediterrània es va presentar la sarsuela "L'Home és Feble", ambdues a la nau de l'Anònima.