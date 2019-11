L'exposició dels 40 anys de Regió7 mostra el batec del territori central a Igualada

L'exposició del 40è aniversari de Regió7 arriba avui a Igualada en el transcurs d'una itinerància que ja suma cinc comarques. La mostra s'inaugura a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central de la capital anoienca després de fer parada a Solsona, on es va estrenar a principi de juny, Sant Joan de Vilator-rada, Berga, Puigcerdà, Moià, Santpedor i Puig-reig.

L'acte inaugural de la presència de la mostra Instantànies de quatre dècades cabdals, que commemora els 40 anys de vida d'aquest diari, a Igualada tindrà la presència de l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, i el director de Regió7, Marc Marcè. El projecte que està recorrent la Catalunya Central arriba a l'Anoia amb un plafó de dues cares dedicat a la comarca que s'afegeix a la trentena que integren l'exposició.

Regió7 celebra quatre dècades de vida amb un recull de notícies, fotografies i portades representatives de tot aquest període. Cada plafó té dues cares i unes mides de 2 metres d'alçada per 1 d'amplada. Eminentment visual, la mostra combina l'element gràfic amb els textos que ajuden a explicar algunes de les informacions més impactants que aquest diari ha publicat durant quaranta anys.

En el cas de l'Anoia, els autors de l'exposició han volgut destacar el ric patrimoni cultural i les infraestructures que han contribuït a fer d'Igualada i la comarca una zona d'especial rellevància dins del teixit de la Catalunya Central. Els èxits esportius de l'Igualada Hoquei Club, la concorreguda trobada de globus aerostàtics coneguda com European Balloon Festival, les excavacions al jaciment neandertal de l'Abric Romaní de Capellades i el Museu de la Pell de la capital anoienca són alguns dels temes que es destaquen en els plafons.

Però la vitalitat del territori es manifesta també en altres aspectes de la vida quotidiana. El desmantellament de la fàbrica de Cal Font va donar pas en el seu dia a una gran plaça rectangular que és un dels epicentres de la vida al carrer. I en un dels extrems, aprofitant una de les naus del complex tèxtil, es va ubicar la Biblioteca Central d'Igualada, exemple d'espai fabril recuperat per a un nou ús. En la crònica de les activitats que acull la ciutat tampoc hi pot faltar l'esment del Rec, que aplega milers de persones en cadascuna de les edicions, atretes per la possibilitat de remenar i comprar roba de marca a bon preu.

El cementiri dissenyat per Miralles i Pinós i l'obertura de l'eix Diagonal són altres dues notícies que es destaquen en el plafó dedicat a la comarca de l'Anoia. Precisament aquesta carretera, que apropa l'Alt Penedès i el Garraf al Bages amb l'Anoia a mig camí, és un dels grans avenços realitzats en els darrers anys en el propòsit d'unir comarques properes però, sovint, allunyades per una mala connexió comunicativa.



Notícies per recordar

Instantànies de quatre dècades cabdals és un projecte realitzat per Xavier Domènech, director adjunt de Regió7 i autor dels textos, Salvador Redó, excap de fotografia i responsable de la selecció gràfica, i la dissenyadora del diari Bet Padró. «No busquem l'exhaustivitat, però sí que pretenem que el recull sigui significatiu», expliquen. En paraules del director, Marc Marcè, «es tracta de fer una passejada per quatre dècades de notícies al nostre territori».

El referèndum de l'1 d'octubre del 2017 obre la mostra, que inclou imatges de més de 25 fotògrafs i redactors del diari. En els plafons també es recorden temes com les primeres eleccions democràtiques, la crisi de la Pirelli, la desaparició dels germans Òrrit, el cas Corominas, la mort de Josep Maria Isanta a la Patum, la construcció de la presa de la Llosa del Cavall, els triomfs a la lliga ACB i la Copa del Rei del Bàsquet Manresa, la visita de Joan Pau II al monestir de Montserrat i la conquesta de l'Everest.