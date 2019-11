Mari Pau Huguet recollirà el Premi d'Honor a la trajectòria en el festival Zoom d'Igualada

Una cinquantena de produccions es projectaran a la 17a edició del Zoom Festival, una edició que pràcticament duplica l'oferta respecte l'any anterior, degut a l'increment de formats que es presenten a la Secció Oficial. I és que Zoom Festival es converteix enguany en el Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, amb la voluntat d'incorporar altres gèneres més enllà de la ficció televisiva. És per això que en aquesta edició del festival Zoom la Secció Oficial compta amb cinc categories: ficció, programes informatius, esportius, culturals & divulgatius i d'entreteniment. En total, dins la Secció Oficial, s'hi veuran 33 produccions. El Zoom Festival se celebrarà del 26 de novembre a l'1 de desembre a Igualada i Barcelona.

Entre l'oferta de la Secció Oficial s'hi troben algunes de les produccions més aclamades pel públic de TV3, com "Katalonski", "APM?", o el programa de cultura "Quan arribin els marcians". En la plana informativa hi trobem, per exemple, les Nits electorals de TV3. En aquesta secció també hi ha programes estrella de la televisió pública espanyola,com "Masterchef Celebrity" o "Juego de niños". Aquestes produccions, més conegudes pel públic del país,contrasten amb programes i pel·lícules que arriben de països com Itàlia, Alemanya, Puerto Rico o Gran Bretanya.

El dimarts dia 26 de novembre, a les 20 h, tindrà lloc l'acte d'inauguració del Zoom Festival amb l'estrena de la pel·lícula "Èxode" (2019), de Román Parrado i coproduïda per Televisió de Catalunya (TVC) i Set Màgic Audiovisual, una història de l'èxode republicà de finals de 1938, en el marc de la Guerra Civil espanyola.

L'oferta de la Secció Oficial es complementa amb la d'altres seccions del festival Zoom, com el Zoom Km0, on s'hi podran veure vuit produccions de la comarca de l'Anoia, com el documental sobre la primera dona alcaldessa a Catalunya, "Doña Nati" (2019) dirigida per Òscar López Aguilera; el programa d'entreteniment "Globus Sonda" (2019) de la productora igualadina Agència Boxcom; o el curt de ficció "El silencio de agosto" (2019), de Gerard Aguilera, entre d'altres. Zoom Kids, la secció dedicada als més petits, arriba amb la pel·lícula "Joguines guardianes" (2017) de Shen Yu i Wang Yan.

A més de les projeccions, el festival Zoom incorpora, també, activitats formatives en el seu programa, amb les Zoom Class que es faran a Igualada i Barcelona i permetran als participants estudiar els formats seleccionats en les categories de no-ficció. I també amb el Talent Campus de Formats de TV que permet als seleccionats participar en una estada formativa a Igualada i presentar el seu projecte a la indústria.

En total, Zoom Festival atorgarà 13 premis: un per cada categoria de la Secció Oficial; els Premis d'Honor, que enguany són per Mari Pau Huguet i el Canal #0 de Movistar; El Premi Auguri Sita Murt, un guardó al talent de joves actrius i comunicadores del món audiovisual amb projecció de futur, en aquesta edició les finalistes són Mireia Agramunt, Marina Salas i Candela Figueras, i el premi es decideix per votació popular a través de l'Instagram del festival. També es decideix per votació popular online el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català, amb cinc formats finalistes. Els estudiants de centres d'Igualada i Barcelona són els encarregats d'atorgar el Premi Millor Instagramer i el Premi Millor Youtuber.



Els premis de la 17a edició del Zoom Festival es lliuraran a la gala de cloenda, que tindrà lloc el dia 30 de novembre a les 22 h al Teatre Municipal l'Ateneu i que serà retransmesa en directe per la Xarxa, i comptarà amb moltes cares conegudes del món de la

televisió.



Tota la programació es pot consultar a la web del festival, des d'on també es pot accedir a la compra d'entrades per les sessions de pagament (www.zoomfestival.org).