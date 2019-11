El quart de segle de l'arribada de Regió7 a Igualada emmarca l'exposició dels 40 anys

«L'any 95 a Igualada hi havia molts reptes que il·lusionaven, com ara l'etapa que vivia l'equip d'hoquei de la ciutat», i en aquell entorn va arribar també el diari Regió7 a la ciutat i a la comarca de l'Anoia. Ahir, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, recordava els anys de l'arribada d'aquest diari, després de comprar la capçalera del Diari d'Igualada. Ho feia en la inauguració de l'exposició dels 40 anys de Regió7, a la Biblioteca Central d'Igualada.

La memòria de l'alcalde el transportava també a les reunions prèvies a l'aterratge del diari a la capital de l'Anoia i al record de «la il·lusió» que va generar un diari que «es percebia com a modern i progressista». Marc Marcè, director de Regió7, va obrir l'acte d'inauguració de l'exposició recordant justament els 24 anys de presència continuada de la publicació a la comarca de l'Anoia, que «ja són més de la meitat dels anys del mateix diari», va afirmar, per recalcar el compromís a informar de la ciutat i de la comarca. Alcalde i director van estar acompa-nyats d'una bona presència de regidors de l'Ajuntament i polítics del Consell Comarcal de l'Anoia, i representants de la societat igualadina.

Marc Marcè va destacar l'esforç que va suposar en els primers anys de presència a la comarca fer un diari cada dia en una ciutat relativament petita. De fet, va ser la ciutat més petita de l'Estat a tenir una edició pròpia d'un diari cada dia, segons el director, com Manresa també és la ciutat més petita de l'Estat, que no és cap de província, que té un diari cada dia. L'etapa inicial la van seguir d'altres en què la publicació va haver de refer l'estratègia de posicionament. «No tot han estat flors i violes», recordava Marcè, fent referència als canvis que han afectat aquest diari i el conjunt del sector dels mitjans de comunicació per la crisi econòmica a partir del 2007-2008, i pels canvis d'hàbits dels lectors amb la progressiva utilització de les pàgines web per buscar informació.

I després de tota «aquesta aventura», Marcè va reiterar «el compromís» de la publicació de continuar informant d'Igualada i de l'Anoia. Si al principi es feia només a través de la publicació de paper, ara, també, a través del web, «però «fidels al públic igualadí i anoienc», per continuar dient que som «el diari també d'Igualada».

L'exposició dels 40 anys de Regió7 que es pot veure a Igualada incorpora alguns fets que han marcat la ciutat, com per exemple les fites esportives de l'equip d'hoquei o també fets luctuosos com el crim de Francina Castelltort. Però, sobretot, és un recorregut visual i comentat sobre els grans fets d'aquests 40 anys en el conjunt de les comarques centrals del país.

És una mirada, també, a la mateixa publicació i als canvis que l'han anat acompanyant en tot aquests període. Una trajectòria que, en paraules de l'alcalde Castells, ha estat acompanyada per «la professionalitat» del mitjà. Als bons auguris de continuïtat que havia fet Marc Marcè en la seva presentació de la mostra, Castells s'hi va afegir amb el desig que «en el futur, Regió7 continuï com un diari rigorós, seriós, que contrasta la informació i que intenta ser neutral». Castells va tancar la seva intervenció defensant els mitjans de comunicació locals per la proximitat que aporten.