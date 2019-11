La cooperativa Cultura 21 busca recursos per comprar part d'Edicions Bellaterra

El fons de més de 230 títols de la Sèrie General Universitària d'Edicions Bellaterra, una firma emblemàtica en el camp de les ciències socials, serà gestionat per la cooperativa Cultura 21, en la qual hi ha el segell manresà Tigre de Paper, si arriba a bon port l'emissió de 300 títols participatius de 1.000 euros cadascun que ha posat en marxa. «Fa temps que ens coneixem amb la gent de Bellaterra, i el responsable es vol jubilar», explica Míriam Raventós, coordinadora econòmica de l'entitat.

Tigre de Paper va néixer el 2011 i, des d'aleshores, ha publicat una norantena de títols en el camp del pensament crític en català, des de la literatura de ficció, la narrativa i l'assaig. Sota el paraigua de Cultura 21 també van emergir Literal-Fira d'idees i llibres radicals, que se celebra des de la primavera del 2015 a la Fabra i Coats de Sant Andreu (Barcelona), i dins la qual hi ha unes jornades professionals que en la darrera edició van aplegar una quarantena d'editorials internacionals, i la revista Catarsi, que ja ha distribuït a les llibreries el segon número.

L'estructura de la cooperativa ha anat creixent des de la seva fundació fa vuit anys i, a hores d'ara, té una plantilla de vuit treballadors. Emparat en la línia de subvencions del programa Projectes singulars, de la Generalitat de Catalunya, Cultura 21 s'ha plantejat adquirir el fons d'una de les col·leccions principals d'Edicions Bellaterra, la Sèrie General Universitària.

Per aconseguir-ho, «fem una emissió social de 300 títols participatius amb un valor de 1.000 euros cada títol, a retornar en cinc anys». No és, doncs, una iniciativa de micromecenatge sinó una fórmula de préstec: cada persona podrà triar si vol que la recompensa de la seva inversió sigui monetària o mitjançant l'adquisició de llibres i revistes (es pot consultar cada modalitat a la pàgina web www.cultura21.coop).

Tal com explica Raventós, el 6 % del finançament del projecte l'aporten les sòcies treballadores, el 20 % ho fa Cultura 21 i el 74 % ha de sortir de l'emissió de títols participatius. «Vam començar fa uns dies i estem gratament sorpreses de la resposta que estem tenint», afegeix la responsable econòmica de la cooperativa: «Nosaltres ja tenim uns 600 subscriptors, i els hem fet conèixer aquest nou projecte per si hi volen participar, pe-rò també estem rebent sol·licituds de gent que no coneixem».



Mig segle de trajectòria

Edicions Bellaterra va ser fundada per Feliu Riera l'any 1973 i és un referent en el camp del llibre acadèmic, amb prop d'un miler de títols publicats. «El seu fons està especialitzat en obres d'antropologia, ciències socials, pensament descolonial, feminismes, LGBTI, teoria queer...», indica Laia Altar-riba, responsable de comunicació de Cultura 21. En el global de l'editorial, la Sèrie General Universitària significa «a la vora del 70 % de la facturació».

Tal com explica Marc Garcés, un dels editors de Tigre de Paper, Bellaterra ha publicat autores tan destacades com la filòsofa Marina Garcés i la pensadora feminista Mari Luz Esteban. Si el projecte arriba a bon port, la intenció de Cultura 21 «no és incorporar els títols de Bellaterra –tant en català com en castellà– a les col·leccions de Tigre de Paper, sinó mantenir tant la marca com el personal que ja hi treballa i publicar el que ja estigui emparaulat», puntualitza Raventós.

«Els de Bellaterra no són el mateix tipus de llibres que publica Tigre de Paper», afegeix: «I la nostra intenció és millorar els canals de venda i comunicació de Bellater-ra, aprofitant la seva difusió tant a l'Estat espanyol com a l'Amèrica Llatina, on penetra sobretot en el camp universitari». Un altre territori en el qual volen aportar la seva experiència en el sector editorial per incrementar la visibilitat dels llibres d'Edicions Bellaterra és la venda en línia.

L'emissió de títols és previst que s'acabi el darrer dia de l'any, «però hi ha la possibilitat d'ampliar el termini si cal, no estem obligats a acabar cap dia en concret». Cultura 21 també sondejarà altres vies si es fa necessari completar el finançament, com la banca ètica i cooperativa. «Estem cercant 300.000 euros, són molts diners, en som conscients», apunten els responsables de la iniciativa, «però hem fet un estudi de viabilitat que ens permet creure que és factible».