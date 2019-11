La sèrie «Hache» de Netflix convoca un càsting a Manresa per al rodatge de la segona temporada

Després de l'estrena a 190 països el passat 1 de novembre, la sèrie "Hache" prepara una segona temporada, tot i que la plataforma Netflix encara no ho ha confirmat en aquests termes. Manresa repetirà com un dels escenaris principals de la continuació d'aquest thriller ambientat en la Barcelona dels anys 60 i en el tràfic d'heroïna. L'equip de la productora Weekend Studio tornarà a la capital del Bages el 30 de novembre per organitzar un càsting -com ja va fer ara fa un any- per trobar figurants entre 16 i 70 anys. La prova,amb el suport de la Manresa Film Comission, se celebrarà el Centre Cultural el Casino, de 10 del matí al 6 de la tarda.

El càsting és obert a homes i a dones i cal portar còpia del DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social i número del compte bancari. Les persones que superin les proves participaran al rodatge de manera remunerada. En aquesta ocasió, es valorarà especialment que els participants tinguin experiència teatral, ja sigui amateur o professional i que sàpiguen ballar i tocar instruments. Així mateix, la convocatòria es fa extensible a membres de colles de diables.

"Hache" és una sèrie original escrita per Verónica Fernández (Cuéntame, El comisario, El Príncipe, Velvet Colección) i inspirada en fets reals protagonitzada, en la primera part, per Javier Rey, Eduardo Noriega i Adriana Ugarte, en el paper d'Helena Olalla, Hache, que dona nom al títol. En aquesta continuació, Hache explicarà la història de la protagonista i seguirà el seu recorregit com hereva al capdavant de l'organització de tràfic d'heroïna en la Barcelona dels 60 que liderava Malpica.

Com s'apunta des de la productora, aquest nou rodatge constarà de 6 capítols d'una durada de 50 minuts cadascun i es preveu que s'estreni de manera global el 2020.