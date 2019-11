L'escultor gironí Gerard Mas es fa l'irreverent a Montserrat

Inspirant-se en els grans artistes clàssics, l'escultor Gerard Mas (Sant Feliu de Guíxols, 1976) porta al Museu de Montserrat les seves dames renaixentistes. Dones de bellesa perfecta que mengen piruletes o fan una bombolla amb xiclet. L'artista, però, s'ha deixat impregnar per «l'atmosfera» del lloc i presenta aquestes dames convertides en espelmes i fetes de cera. És la primera vegada que Mas treballa amb aquest material, i ho fa inspirat en les espelmes que els devots de la Mare de Déu de Montserrat deixen a la sortida del temple. A l'exposició Ofrenes i Vestigis, que es pot veure fins a l'1 de març del 2020, l'artista també hi porta el seu propi exvot, un bust de la seva filla fet amb més de 30 kg de cera.

Al llarg de la seva trajectòria, Gerard Mas ha acumulat un munt de peces al seu taller. Ara, inspirat en les sales d'exvots, ha decidit exposar-ne una part a la mostra que presenta al Museu de Montserrat. «Una selecció caòtica, sense una composició clara, on hi ha una infinitat d'històries i que porta a pensar en les sales d'exvots i la multitud d'històries personals que hi pot haver darrera d'aquells ciris», va explicar ahir.

A Montserrat també hi porta el seu propi exvot, un ciri de més d'un metre d'alçada amb el bust de la seva filla quan era un nadó. Tot un repte si es té en compte que aquesta és la primera vegada que l'artista treballa amb cera, un material que, segons va dir, s'escau molt bé a Montserrat, ja que és «càlid, orgànic i amb caràcter efímer, ideal per crear un ambient íntim i de capella».