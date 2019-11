La manresana Sara Roy canta a l'hivern en la calidesa del Voilà!

"Hoy hace un día de invierno, mejor nos quedábamos aquí dentro". Així començava divendres a la nit el concert de la manresana Sara Roy, al Volilà, el seu estimat Volià, en una nit glaçada a Manresa. Roy buscava una primera associació d'idees entre els seus temes i el públic per trencar el gel i connectar amb la seva música. La cantautora manresana va presentar les cançons del seu darrer treball en un Volià pràcticament ple.

Des de la seva senzillesa i tendresa, va oferir un concert íntim que combinava temes propis com "Día de invierno", "Tiempo", "Jamás" o "Roses", i cançons de cantants que han estat significatius per a ella al llarg de la seva carrera com a artista (Beth o Lídia Guevara, per exemple). Va estar una hora i quart cantant acompanyada del music Jordi Pinyot, qui des del passat estiu ha estat la seva mà dreta i ha donat un to electrònic a les seves cançons acústiques. Sara Roy va anunciar que tot i que el seu treball és encara tendre, ja està preparant nous temes, però els seus seguidors hauran d'esperar a que la cantant manresana trobi el moment oportú per compartir-los.

Al llarg del concert, la jove de 22 anys es va mostrar empàtica i propera al públic, i en aquest joc va plantejar als assistents que triessin el nom d'un tema que fins ara no en tenia. A partir d'ara, en els propers concerts ja podrà titular-lo "És per tot".

Roy i Pinyot estan trepitjant de manera molt sovntejada els escenaris, molts de la Catalunya central, i sempre des de la mateixa il·lusió de poder fer cultura i expressar-se a partir de la música.

Voilà és la casa de molts artistes bagencs com Sara Roy. Tornar-hi sempre té un valor afegir al concert, i també ho va ser per a aquests joves ex-Macedonia i que després de sortir de la banda juvenil de les fruites va participar en la formació Noa, que es va veure al concurs televisiu XFactor. Aquest divendres va tenir el plaer de fer-se passar el fred al seu càlid Voilà.