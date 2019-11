Viatge en el temps per la història de l'Anònima, la darrera obra del FABA

Energia Anònima. Així és com s'anomena l'última de les tres produccions del 2019 del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), que reclama la fàbrica Anònima per a l'ús creatiu i transformador a la ciutat de Manresa. La producció es va presentar ahir i encara es pot visitar durant tot el dia d'avui al Museu Comarcal de Manresa.

A càrrec de Martí Campabadal, Anna Muñoz i Joel Badia, el muntatge és, segons ells, la creació més ambiciosa que han fet fins ara, ja que vol significar un viatge en el temps pel passat, present i futur de l'Anònima.

Es tracta d'una sala fosca on els creadors han fet un muntatge artístic de llums que culmina amb un focus il·luminant una de les parets amb el missatge «L'energia és el fil conductor des de la primera combustió del carbó fins a l'actual i necessària energia social i creativa de totes nosaltres. Tu ets i projectes l'energia que defineix el futur de l'Anònima».

Un missatge que indica l'objectiu del FABA amb totes les seves creacions: que l'espectador «faci una interacció inconscient i experimenti un apropament amb l'espai, tant des de la llum com en l'àmbit sonor», va explicar Badia.

El so també es converteix en protagonista en aquest nou treball. A la sala d'exposició, no només es juga amb la llum, sinó que el component sonor també hi té un paper primordial per fer de l'exposició una experiència sensorial completa. Aquest element, que ha inspirat els creadors a l'hora de materialitzar el seu darrer projecte, no hauria estat possible sense el duet Toia, integrat per Jordi Portabella i Lluís Coll, amb la seva peça sorollista inspirada en els sons de la maquinària de l'Anònima i la música de l'època.



La llum i el so com a eines

La sinergia entre la llum i el so, doncs, pretén recordar els inicis de la primera fàbrica que va donar electricitat a Manresa, però augura, a través del component artístic, el futur transformador que el FABA vol donar a l'Anònima, segons Campabadal.

Al final de la presentació, els organitzadors del FABA van anunciar les dates del proper festival, que tindrà lloc del 10 al 16 de maig de l'any vinent i que ha rebut 226 propostes artístiques, algunes de les quals provenen de fora de Catalunya.



L'èxit de la inexpertesa

Els tres creadors es van definir a si mateixos com a persones sense experiència però amb moltes inquietuds artístiques. «Volíem posar-nos a prova i vam decidir agafar la peça sorollista de Toia i unir idees entre tots», va expressar Muñoz. Tots tres estaven convençuts que l'èxit de la creació prové, justament, de la cohesió creada entre un grup de joves inexperts però ambiciosos de l'art.