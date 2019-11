La dissenyadora manresana Míriam Ponsa rebrà el Premi Bages de Cultura 2019. El guardó instituït per Òmnium Bages-Moianès es lliurarà el dia 29 de novembre a l'Ajuntament de Manresa.

Les seves col·leccions estan rebent nombrosos reconeixements. Entre la llarga llista de premis que ha obtingut hi ha el de la millor col·lecció de la Passarel·la 080 Primavera-Estiu 2015, atorgat per la Generalitat de Catalunya, pel seu projecte Dones mula. La que porta el títol d'I have a dream, en el marc del 080 Barcelona Fashion de l'any passat, tintada de groc, blanc, negre i amb referències a la falta de llibertat d'expressió, va esdevenir un clam de protesta i denúncia de la injustícia que afecta el procés polític català.

El jurat destaca que Míriam Ponsa dissenya totes les col·leccions al seu taller de Manresa i les produeix en tallers catalans, i remarca el fet que la seva obra, a més d'obtenir un ampli reconeixement, es caracteritza per incloure denúncies de caire social. És per tot això que la considera plenament mereixedora del Premi Bages de Cultura en la 37a edició.

Míriam Ponsa i Prat va néixer a Manresa, l'any 1973. Diplomada en disseny de moda per la Universitat de Southampton (RU), s'ha especialitzat en disseny i en tècniques de punt a Igualada. Té el taller a Manresa, al mateix espai on la seva rebesàvia, l'any 1886, va fundar una fàbrica tèxtil dedicada a la producció de les vetes de les espardenyes. El seu projecte va començar l'any 2000 amb la reforma de l'antiga fàbrica familiar, en desús des de feia cinc anys. Valors com l'esforç, el treball en equip, l'autenticitat i la recuperació de tècniques artesanals formen part del seu ideari.



El lliurament del premi clourà quinze dies d'actes



L'acte de lliurament del premi Bages de Cultura es farà el divendres 29 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, en un acte al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa. El guardó que rebrà Míriam Ponsa és obra de l'artista Josep Barés i la glossa de la premiada anirà a càrrec Miriam Santamaria i Brichs, geògrafa, meteoròloga i comunicadora. Clourà l'acte el cor Lupulus Emsembla. En unes vitrines al vestíbul d'alcaldia es mostraran objectes personals de la guardonada.

Les activitats a l'entorn del premi van començar el dia 14 de novembre al vespre, amb la gala de lliurament dels renovats Premis Lacetània de les Arts i la Cultura, coordinats per Òmnium Bages-Moianès, amb la participació de l'Ajuntament de Manresa, el Centre d'Estudis del Bages i el diari Regió7, i amb incorporacions noves com l'Associació Cultural El Galliner, el Cercle Artístic de Manresa i la Crica. La gala es va fer al teatre Conservatori i hi van assistir unes 400 persones, entre les quals els finalistes i premiats dels nou guardons que es van lliurar i representants de totes les entitats participants.